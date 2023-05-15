السودان.. البرهان يحيل ضباطا للتقاعد ويجمد حسابات الدعم السريع

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارات عدة شملت إحالة ضباط بالقوات المسلحة كانوا منتدبين لدى قوات الدعم السريع إلى التقاعد، كما جمّد حسابات الدعم السريع بالبنوك كافة في السودان وخارجها، وأقال محافظ بنك السودان المركزي.

وذكر الجيش السوداني في صفحته على فيسبوك أن البرهان أصدر قرارًا بإحالة 4 ضباط بالقوات المسلحة كانوا منتدبين لدى قوات الدعم السريع إلى التقاعد بالمعاش.

وشمل القرار اللواء ركن عثمان محمد حامد محمد، قائد العمليات بالدعم السريع، واللواء ركن حسن محجوب الفاضل عبد الحميد والعميد ركن أبشر جبريل بلايل والعميد ركن عمر حمدان أحمد حماد، رئيس وفد الدعم السريع في محادثات جدة.

كما أصدر البرهان قرارًا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك البلاد جميعها.

وأفاد بيان صادر عن الجيش بأن البرهان أصدر “قرارًا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج”.

وأضاف أن القرار نص على “منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها (الدعم السريع)”.

ووفق البيان، وجّه البرهان “وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان بوضع القرار موضع التنفيذ”.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن البرهان أصدر قرارًا بإقالة حسين يحيى جنقول من منصبه محافظًا لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد خلفًا له.

وتجددت، الأحد، اشتباكات بأسلحة ثقيلة وخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم رغم توقيع الطرفين “إعلان جدة” بالسعودية، مساء الخميس.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، مقتل 676 شخصًا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، ونزوح ما يفوق 936 ألفًا منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي.