هدوء في غزة مع فتح المعابر وسرايا القدس تعلن حصيلة شهدائها خلال التصعيد الأخير

قالت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إن 11 فردًا من قياداتها وعناصرها في قطاع غزة قتلوا خلال التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل.

وأفادت سرايا القدس في بيان، أن 11 من قادتها وعناصرها قتلوا بالمواجهة العسكرية الأخيرة في قطاع غزة، خلال عمليات اغتيال وقصف نفذها الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن سياسة الاغتيالات “لن تستطيع كسر شوكة المقاومة التي ستبقى مستمرة”.

وذكرت أن القتلى بينهم 6 من كبار قادتها العسكريين، إضافة لقائد ميداني وأحد مسؤولي وحدة العمليات، فضلًا عن استهداف 4 عناصر من الوحدة الصاروخية وجهاز أمن “سرايا القدس”.

وحسب وزارة الصحة في غزة ، قُتل 33 فلسطينيًا من بينهم ستة أطفال وثلاث نساء وأصيب 190 بجروح متفاوتة في غارات إسرائيل خلال جولة التوتر التي استمرت من فجر الثلاثاء حتى مساء أمس السبت.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أدى إطلاق القذائف الصاروخية من غزة إلى مقتل إسرائيلية، وعامل فلسطيني، فيما أصيب 77 شخصًا بفعل إطلاق القذائف الصاروخية.

هدوء في غزة وفتح المعابر

في غضون ذلك بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها على جانبي حدود قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أمس بوساطة مصرية. واستأنفت إسرائيل فتح المعابر أمام حركة السلع والتجارة وسمحت بتدفق الوقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع. كما أعادت المتاجر والمصالح العامة فتح أبوابها وعادت الحركة إلى الشوارع التي بدت مهجورة لأيام.

عودة الحياة تدريجيا إلى #غزة بعد 5 أيام من التصعيد الإسرائيليhttps://t.co/haHwbr64KQ pic.twitter.com/hS0OBOfYnh — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 14, 2023

وأكد مسؤولون من الجانبين الالتزام بالهدنة لكنهم قدموا إيضاحات متباينة لبنودها كذلك الذي يتعلق على سبيل المثال بما إذا كانت إسرائيل ستوقف عمليات استهداف قادة الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وبدأت المواجهة الأخيرة، والتي كانت الأطول منذ الحرب التي استمرت عشرة أيام في 2021، عندما شنت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء وأعلنت استهداف قادة عسكريين من “الجهاد الإسلامي” قالت إنهم كانوا يخططون لشن هجمات ضدها.

وردًا على ذلك، أطلقت الحركة أكثر من ألف قذيفة صاروخية وأجبرت إسرائيليين على الاحتماء بالملاجئ. وفي مناطق جنوب إسرائيل المتاخمة لغزة ظلت المدارس مغلقة اليوم الأحد فيما لم يعد حتى الآن كثيرون من بين الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم.

وفي بيان اليوم الأحد، قال محمد الهندي القيادي البارز بـ”الجهاد الإسلامي” وأحد المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار التي جرت في القاهرة مع مسؤولين مصريين “نحن ملتزمون باتفاق التهدئة ما دام العدو ملتزمًا بها”.

عاجل | رئيس الدائرة السياسية بـحركة #الجهاد_الإسلامي محمد الهندي للجزيرة مباشر: اتفاق وقف إطلاق النار يشمل وقف استهداف المدنيين ووقف هدف المنازل ووقف استهداف الأفراد

• سنلتزم باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزم العدو الإسرائيلي بذلك#غزة — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2023

وفيما لم تتضح بعد مدة سريان وقف إطلاق النار، جاءت أحدث موجة من القتال بعد مرور أسبوع واحد فقط على جولة أخرى شهدت مواجهات ليلية وإطلاق نار مستمرًا حتى خلال وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الهدنة.

ومساء السبت، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل حيز التنفيذ، في وساطة أجرتها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة.