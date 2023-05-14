نواب أمريكيون يقدمون مشروع قانون جديد لمحاسبة الأسد ووقف عودة سوريا إلى الجامعة العربية

كشفت صحيفة (ميدل إيست آي) أن مشرعين أمريكيين قدّموا مشروع قانون جديد لمحاسبة حكومة الأسد، والوقوف أمام محاولة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ويأتي هذا التشريع بعد أيام قليلة من اعتماد وزراء خارجية جامعة الدول العربية قرارًا بإعادة سوريا إلى الجامعة.

وقدّم أعضاء من الكونغرس الأمريكي هذا القانون الذي سُمي “قانون الأسد المناهض للتطبيع”، وهو مشروع قانون يسعى إلى محاسبة نظام بشار الأسد على جرائمه بحق الشعب السوري، ومعاقبة أي استثمار في مناطق يسيطر عليها.

وقال مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان إن “الأسد وداعميه الروس والإيرانيين يواصلون ارتكاب أعمال مروعة ضد الشعب السوري، وتقويض الأمن الإقليمي”.

وأضاف “يجب أن يحاسَبوا على هذه الجرائم، وألا يُرحب بهم المجتمع الدولي مرة أخرى. كما يجب على الولايات المتحدة أن تستخدم كل نفوذها لوقف التطبيع مع الأسد”.

ويأتي مشروع القانون الذي تم تقديمه الخميس الماضي، بعد أيام فقط من اعتماد وزراء خارجية جامعة الدول العربية قرارًا بإعادة قبول عضوية سوريا بعد أكثر من عقد من تعليقها.

ويعني هذا القرار أن بإمكان سوريا استئناف مشاركتها في اجتماعات جامعة الدول العربية على الفور، مع الدعوة إلى حل الأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية السورية، بما في ذلك نزوح اللاجئين إلى دول الجوار وتهريب المخدرات عبر المنطقة.

وانتقدت الولايات المتحدة قرار جامعة الدول العربية، وقالت إن الأسد لا يستحق التطبيع بعد أن أغرق بلاده في حرب أهلية طاحنة، خلّفت مئات الآلاف من القتلى ونزوح الملايين.