سياسة|تركيا

لمَن يصوّت الفنانون في الانتخابات التركية؟ (شاهد)

14/5/2023-|آخر تحديث: 14/5/202304:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قبل ساعات من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة اليوم، تباينت مواقف الفنانين الأتراك من المرشحين المتنافسين، ففي حين أبدى بعضهم دعمهم للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، أعلن آخرون أن أصواتهم ستذهب إلى زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وأعلنت عارضة الأزياء التركية المعتزلة توغجه كازاز دعمها للرئيس أردوغان، مؤكدة أن تحالف الأمة الممثل للمعارضة “يقود البلاد نحو الهاوية”.

وتساءلت ملكة جمال تركيا السابقة، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل، عن سبب محاولة المعارضة مهادنة بعض المنظمات الإرهابية والتصالح معها، في وقت عمل فيه أردوغان على محاربتها طوال فترة حكمه.

وأكدت عارضة الأزياء السابقة أن الولايات المتحدة والغرب عمومًا لا يريد خيرًا لتركيا، ولا يريد لتجربتها الديمقراطية أن تستمر.

وكتب الممثل التركي جلال آل على تويتر “سيدي الرئيس لم تتركنا وحدنا، ولن نتركك وحدك. تصويتي لتحالف الجمهور ولرجب طيب أردوغان”.

بينما غرّد الممثل وصانع الأفلام التركي جيم يلماز “أقول إن كمال هو الرئيس، أتمنى لك التوفيق والسداد سيدي الرئيس”، وخاطب معجبيه عبر حسابه قائلًا “الشباب الأعزاء، من فضلكم لا تنسوا التصويت في الانتخابات ولا تهملوه”.

وكتب المغني التركي أتيلا تاش “جاء عمي وعمتي المحبان لحزب العدالة والتنمية لزيارتي ويريدان الذهاب إلى مرسين للتصويت، قلت لهما أنا سأشتري لكما تذكرتي السفر لكني لم أفعل ذلك. هما الآن يشتمونني، لكن لا يهم ما دمنا سنكسب فارق صوتين من حزب العدالة والتنمية”.

أما زميله المغني التركي علي شان فكتب مخاطبًا أردوغان “لقد عرفتك منذ 26 عامًا، سنكتب التاريخ معًا يوم الأحد. كنت معك سابقًا، واليوم أنا معك وسأبقى معك غدًا، أملك صوتًا واحدًا وهو لك”.

وتُغلَق مراكز الاقتراع في الانتخابات، التي تجري أيضًا لاختيار برلمان جديد، أبوابها في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي. ويحظر قانون الانتخابات التركي نشر أي نتائج قبل التاسعة مساءً.

ومن المتوقع أن تتوافر بحلول ساعة متأخرة من مساء اليوم مؤشرات واضحة بشأن ما إذا كانت ستجري جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل