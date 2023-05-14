لمَن يصوّت الفنانون في الانتخابات التركية؟ (شاهد)

قبل ساعات من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة اليوم، تباينت مواقف الفنانين الأتراك من المرشحين المتنافسين، ففي حين أبدى بعضهم دعمهم للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، أعلن آخرون أن أصواتهم ستذهب إلى زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وأعلنت عارضة الأزياء التركية المعتزلة توغجه كازاز دعمها للرئيس أردوغان، مؤكدة أن تحالف الأمة الممثل للمعارضة “يقود البلاد نحو الهاوية”.

وتساءلت ملكة جمال تركيا السابقة، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل، عن سبب محاولة المعارضة مهادنة بعض المنظمات الإرهابية والتصالح معها، في وقت عمل فيه أردوغان على محاربتها طوال فترة حكمه.

وأكدت عارضة الأزياء السابقة أن الولايات المتحدة والغرب عمومًا لا يريد خيرًا لتركيا، ولا يريد لتجربتها الديمقراطية أن تستمر.

وكتب الممثل التركي جلال آل على تويتر “سيدي الرئيس لم تتركنا وحدنا، ولن نتركك وحدك. تصويتي لتحالف الجمهور ولرجب طيب أردوغان”.

بينما غرّد الممثل وصانع الأفلام التركي جيم يلماز “أقول إن كمال هو الرئيس، أتمنى لك التوفيق والسداد سيدي الرئيس”، وخاطب معجبيه عبر حسابه قائلًا “الشباب الأعزاء، من فضلكم لا تنسوا التصويت في الانتخابات ولا تهملوه”.

“Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız,Ben Kemal başkan diyorum…🫶🏻 ❤️ Başarılar dilerim Kemal Başkan @kilicdarogluk ..Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın,ihmal etmeyin .🇹🇷 pic.twitter.com/PtvFvKoB02 — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 12, 2023

وكتب المغني التركي أتيلا تاش “جاء عمي وعمتي المحبان لحزب العدالة والتنمية لزيارتي ويريدان الذهاب إلى مرسين للتصويت، قلت لهما أنا سأشتري لكما تذكرتي السفر لكني لم أفعل ذلك. هما الآن يشتمونني، لكن لا يهم ما دمنا سنكسب فارق صوتين من حزب العدالة والتنمية”.

Dayımla yengem koyu Akp’li. Bana misafir geldiler. Pazar günü de oy kullanmak için de Mersin’e gideceklerdi. Dedim ben alırım biletinizi. Almadım, şimdi de yer bulamıyorlar. Şu an ikisi bana yan yana küfrediyorlar ama olsun, iki oy kârdayız arkadaşlar! 😎 — Atilla Taş (@AtillaTasNet) May 12, 2023

أما زميله المغني التركي علي شان فكتب مخاطبًا أردوغان “لقد عرفتك منذ 26 عامًا، سنكتب التاريخ معًا يوم الأحد. كنت معك سابقًا، واليوم أنا معك وسأبقى معك غدًا، أملك صوتًا واحدًا وهو لك”.

Tam 26 sene oldu Sn Cumhurbaşkanımız’ı tanıyalı.Son dakıkaya kadar kazanmayı bekleyıp yazanlardan hiç olmadım..Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacagız..O günde yanınızdaydım,bugünde yanınızdayım..Benim bir oyum var ve oyum Sn ⁦@RTErdogan⁩ a sonuna kadar helal olsun.. pic.twitter.com/6mRLhShCA3 — Alişan (@YeniAlisan) May 12, 2023

وتُغلَق مراكز الاقتراع في الانتخابات، التي تجري أيضًا لاختيار برلمان جديد، أبوابها في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي. ويحظر قانون الانتخابات التركي نشر أي نتائج قبل التاسعة مساءً.

ومن المتوقع أن تتوافر بحلول ساعة متأخرة من مساء اليوم مؤشرات واضحة بشأن ما إذا كانت ستجري جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.