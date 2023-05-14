على ظهر جرار زراعي.. أطول رجل بالعالم يصوت في الانتخابات التركية (فيديو)

أدلى المواطن التركي سلطان كوسه، صاحب لقب “أطول رجل في العالم” بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويقيم كوسه البالغ طوله مترين و51 سم في قرية “علي باي” في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وتوجه كوسه على ظهر مقطورة جرار زراعي إلى المدرسة الابتدائية في القرية للإدلاء بصوته. وعقب قيامه بالتصويت أعرب كوسه عن تمنياته بأن تحمل الانتخابات الخير للبلاد.

وفضلا عن لقب أطول رجل في العالم، دخل كوسه موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2009 كصاحب أطول يدين بـ27.5 سم، وأطول قدمين بـ36.5 سم.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.