على نقالة.. مسن يدلي بصوته في الانتخابات التركية (فيديو)

أدلى المواطن التركي يشار يوروك بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو على نقالة بسبب كسر في منطقة الحوض بولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

ونقلت فِرق الإسعاف يوروك (62 عامًا) على نقالة إلى المركز الانتخابي للإدلاء بصوته، ثم أعادته إلى منزله.

وأعرب يوروك عن شكره لكل المسؤولين الذين مكنوه من ممارسه حقه والتصويت.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 بتوقيت غرينتش).

ويصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات الحالية، يدلي 60 مليونًا و697 ألفًا و843 ناخبًا بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا يصوتون لأول مرة.