ردا على إطلاق قذيفة صاروخية.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعين شمالي غزة

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، موقعين عسكريين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات.

وقال جيش الاحتلال على تويتر: “ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة بعد ظهر اليوم قامت دبابات جيش الدفاع بقصف نقطتين عسكريتين لحماس في شمال قطاع غزة”.

وأفاد شهود عيان بأن مدفعية جيش الاحتلال المتمركزة عند السياج الفاصل مع قطاع غزة استهدفت موقعي رصد لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس في المناطق الشمالية للقطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل بعد يوم من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وقال في بيان “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه الغلاف، وسقط في منطقة مفتوحة دون اعتراض”.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على ما أورده جيش الاحتلال، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر في “غرفة العمليات المشتركة” قوله إن “الصاروخ نتيجة خطأ تقني، والفصائل ملتزمة بوقف إطلاق النار”.

عاجل| مصادر صحفية: "مصدر بالغرفة المشتركة يقول للجزيرة إن انطلاق الصاروخ الأخير نحو المستوطنات ناتج عن خلل فني، ومدفعية الاحتلال ترد بقصف نقطة رصد قرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة". — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 14, 2023

وكانت مصر أعلنت اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل دخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة العاشرة من مساء أمس السبت.

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 نساء.