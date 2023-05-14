سياسة|السودان

تفاعل لافت مع مسن سوداني انشغل بالوضوء وسط عملية نهب جماعي في سوق بالخرطوم (فيديو)

مسن سوداني يتوضأ بينما ينهب البعض محلات في سوق ليبيا بالعاصمة الخرطوم (مواقع التواصل)
14/5/2023-|آخر تحديث: 14/5/202312:47 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

خطف مسن سوداني الأنظار بعد انشغاله بالوضوء من زجاجة بلاستيكية صغيرة ليتجهز للصلاة، وسط عملية نهب جماعي في “سوق ليبيا” بالعاصمة الخرطوم.

وأبدى ناشطون إعجابهم بتصرف المسن، لعدم مشاركته في عمليات النهب، وتريثه لأداء الصلاة وحيدًا.

وقال المغرد كريشة “بينما هم ينهبون في البنك، كان هذا الرجل يتوضأ ليؤدي الصلاة، هم اختاروا الدنيا وهو اختار الآخرة”.

وكتب عبد الرحمن الشيخ “وسط الجوع والسرقة والخوف والقصف، حين تتساقط القيم ويهلع الناس، يشع البعض فضيلة”.

وقالت لانا محمد “هي لقطة الحرب بالنسبة لي. فيديو كسر محلات الأحذية في سوق ليبيا، وكلهم يسرقون بينما رجل يتوضأ ويستعد للصلاة. تقبّل الله يا رجل يا فاضل”.

يُذكر أنه في جميع أنحاء الخرطوم التي يقطنها 5 ملايين نسمة، باتت الأبواب الزجاجية لمعارض السيارات وواجهات محال الأجهزة المنزلية الكهربائية المهشمة وأبواب المحال الصغيرة التي كُسرت أقفالها، شاهدًا على حجم عمليات النهب.

ولم تنج من عمليات النهب لا المستشفيات ولا المنظمات الإنسانية، ولا المنازل التي تركها 500 ألف من سكانها في الخرطوم بسبب القتال وفرّوا إلى مدن أخرى أو إلى الدول المجاورة.

 

وتتواصل، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) أسفرت عن مئات الجرحى والمصابين معظمهم من المدنيين، في حين تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فِرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وأدى القتال في السودان إلى مقتل أكثر من 750 شخصًا وجرح 5000 آخرين. وأكدت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 200 ألف شخص فروا من السودان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل