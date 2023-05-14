تركيا.. المرشح الرئاسي المنسحب محرم إنجه يعتزم مقاضاة تنظيم “فتح الله غولن” (فيديو)

قال المرشح الرئاسي المنسحب في تركيا محرم إنجه، اليوم الأحد، إنه يعتزم مقاضاة تنظيم “فتح الله غولن” بعد نشره مشاهد ووثائق مزيفه بحقه في الأيام الماضية، على حد قوله.

وأضاف المرشح المنسحب “لقد شوهوا سمعتي، ونشروا منشورات جنسية مفبركة لي. أرجو منكم ألا تعبثوا بشرفي وعرضي”.

وجاء حديث إنجه، وهو رئيس حزب (البلد) في تركيا، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت صباح اليوم، حيث أعلن انسحابه قبل أيام من السباق الانتخابي.

من جانبه، قال محامي رئيس حزب البلد (فيدال أوكان) في تغريدة على تويتر “اليوم يا أصدقاء سنصوت من أجل أن يهنأ السيد كمال كيلجدار أوغلو بحياة سعيدة مع أحفاده بعيًدا عن السياسة وتوتراتها”.

Arkadaşlarla bugün, CB seçiminde Sn. @kilicdarogluk ’nun yarından sonra stres ve siyasetten uzak olması ayrıca torunlarıyla mutlu mesut bir hayat sürmesi için oy kullanıyoruz… — Fidel OKAN (@FidelOKAN) May 14, 2023

وأدلى إنجه بصوته في مدرسة “شنر تشاكماك” بالعاصمة أنقرة، وبعد ذلك أدلى بتصريح للصحفيين، قائلًا “جميع المشاهد والأوراق المعروضة بحقي غير صحيحة ومزورة، ولا تتعلق بي، فهناك مجموعة من الافتراءات، كل هذه المشاهد والوثائق غير صحيحة”.

وشدّد إنجه على أن هناك ” تنظيمات إرهابية عديدة مثل تنظيم فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي المنبثق عنه، تهاجمني منذ 50 يومًا. وضعت نفسي أمانة لدى الدولة التركية، وتم توقيف 17 شخصًا، ولا يمكنني عمل شيء أكثر من ذلك”.

وأضاف المرشح المنسحب “سأقاضي كل من نشر ما زُوّر بحقي من قِبل تنظيم غولن، كل من نشر لأغراض سياسية يتم تحديدهم من قِبل المحامي الخاص، من أجل مقاضاة كل واحد فيهم مهما كان عددهم”.

والخميس الماضي، أعلن إنجه انسحابه من السباق الانتخابي قبل 3 أيام من انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري اليوم في تركيا، موضحًا أنه واجه حملة تشويه غير مسبوقة ضده خلال الأيام السابقة.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي.

ويصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.