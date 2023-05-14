بينهم أطول امرأة.. ذوو الاحتياجات والمرضى يصوتون في انتخابات تركيا عبر صناديق اقتراع متنقلة (فيديو)

وفرت السلطات التركية، الأحد، صناديق اقتراع متنقلة لتمكين المواطنين المرضى وذوي الاحتياجات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت اليوم.

أدلت التركية رميسا غلغي، صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم، بصوتها في الانتخابات. وعبر صندوق اقتراع متنقل جُلب إلى منزلها، تمكنت الشابة -البالغ طولها مترين و15 سنتيمترًا والمصابة بمتلازمة “ويفر”- من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.

وفي تصريح للصحفيين عقب اقتراعها، قالت غلغي المدرَجة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إنها كانت تدلي بصوتها بالتوجه إلى مراكز الاقتراع سابقًا، ولكن اليوم أدلت به عبر الصناديق المتنقلة.

وأثنت على فكرة الصناديق المتنقلة، لكونها مهمّة لمن يعاني مشكلات في التنقل والحركة، وأضافت “أتمنى أن يكون كل شيء خيرًا لبلادي”.

وأفادت الأناضول، أن مسؤولي الهيئة العليا للانتخابات التركية بولاية كيليس جنوب تركيا وفروا صندوق اقتراع لمنزل المواطن أوميت أحمد أوغلو بسبب إعاقته وعدم إمكانه التوجه إلى المركز الانتخابي.

وتمكن أحمد أوغلو من الادلاء بصوته معربًا عن أمله في أن تكون الانتخابات وسيلة خير لتركيا وشعبها.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وسيدلي 60 مليونًا و697 ألفًا 843 ناخبًا بأصواتهم في الانتخابات الحالية، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا سيصوتون لأول مرة.