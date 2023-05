بولندا: جسم يرجَّح أنه منطاد مراقبة دخل مجالنا الجوي.. وبقايا “صاروخ روسي” تثير عاصفة سياسية

قالت وزارة الدفاع البولندية، أمس السبت، إن جسمًا مجهولًا اخترق المجال الجوي للبلاد من ناحية بيلاروسيا وربما يكون منطاد مراقبة، مشيرة إلى أن الاتصال بالرادار معه انقطع بالقرب من بلدة ريبين في شمال وسط بولندا.

وقال متحدث باسم قوة الدفاع الإقليمية البولندية إنه تم رصد الجسم من قِبل مركز مراقبة الطيران في البلاد، قبل أن يختفي من شاشات الرادار، مؤكدًا تعبئة فريق بحث من قوات الدفاع لتتبّع الجسم.

كما أدى إعلان العثور على بقايا صاروخ “يُحتمل أن يكون روسيًّا” إلى اندلاع عاصفة سياسية في بولندا، حيث دانت المعارضة ما عدّته فضيحة، وطالبت باستقالة وزير الدفاع الذي يسعى إلى جعل بلاده قوة عسكرية أوربية.

ففي نهاية أبريل/نيسان الماضي، عثر أحد المارة على بقايا “قطعة عسكرية جوية” هي صاروخ كروز روسي من طراز “كي إتش-55” قادر على حمل رؤوس حربية نووية وسقط في ديسمبر/كانون الأول، حسب وسائل إعلام بولندية.

An unknown air object flew into Poland

“ The Air Operations Center recorded the appearance in the airspace of Poland of an object that arrived from Belarus. This is probably an observation balloon ,” the Polish Ministry of National Defense said in a statement. pic.twitter.com/VKmF18kE6Y

— Spriter (@Spriter99880) May 13, 2023