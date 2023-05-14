بعد 5 أيام من عدوان الاحتلال.. مسيرات في غزة احتفالا بوقف إطلاق النار مع إسرائيل (فيديو)

خرج مئات الفلسطينيين في مسيرات عفوية بقطاع غزة، مساء السبت، احتفالًا بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيّز التنفيذ.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، خرج مئات الفلسطينيين في مسيرات عفوية في جميع أنحاء القطاع وهتفوا للشهداء.

وشهدت المسيرات رفع الأعلام الفلسطينية وترديد تكبيرات، كما جابت مسيرات للسيارات والدراجات النارية وسيارات الدفاع المدني والإسعاف شوارع القطاع الرئيسية.

وبدأ مساء السبت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بوساطة مصرية، وذلك بعد 5 أيام من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وعقب دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، شهدت أجواء القطاع إطلاق رشقة من صواريخ المقاومة تجاه إسرائيل في ظل استئناف مقاتلات الاحتلال غاراتها الجوية على أهداف متفرقة في غزة، إلا أن الهدوء عاد ليسيطر على الأجواء في وقت لاحق.

تغطية صحفية: "الرشقات الصــاروخيــة الأخيرة نحو المستوطنات قبل دقائق من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ". pic.twitter.com/TTy7B4YVbw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2023

وفي وقت سابق السبت، أكد محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي أن فصائل المقاومة الفلسطينية توصلت إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف لإطلاق النار في غزة بوساطة مصرية.

وقال الهندي الموجود في القاهرة ضمن وفد التفاوض عن حركته، في حديث مع الجزيرة مباشر، إن وقف إطلاق النار يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضًا استهداف الأفراد، وذلك فور البدء بتنفيذه.

وشكر الهندي الجانب المصري على وساطته، وأكد في الوقت نفسه التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار “طالما التزم العدو الإسرائيلي بذلك”.

عاجل | رئيس الدائرة السياسية بـحركة #الجهاد_الإسلامي محمد الهندي للجزيرة مباشر: اتفاق وقف إطلاق النار يشمل وقف استهداف المدنيين ووقف هدف المنازل ووقف استهداف الأفراد

• سنلتزم باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزم العدو الإسرائيلي بذلك#غزة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 13, 2023

وأوضح أن بند “استهداف الأفراد” ينضوي تحته عدم عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات، لكن مصدرًا أمنيًّا قال للقناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن اتفاق وقف إطلاق النار “لا يتضمن وقف الاغتيالات في غزة”.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، نفّذت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي هجمات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًّا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فضلًا عن إصابة 147 بجروح مختلفة، في حين ردت فصائل المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب ومدن عدة وسط إسرائيل.