انتخابات تركيا.. 60 مليونا يصوتون لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان (بث مباشر)

انطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، إذ يتوجه أكثر من 60 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، إضافة إلى 600 نائب سيشكلون البرلمان 28 في تاريخ الجمهورية.

وفُتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً. ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 60 مليونًا و697 ألفًا و843 ناخبًا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا يصوتون لأول مرة.

وبدأ الأتراك الإدلاء بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مئة عام، والتي ستحدد ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكم البلاد. ويصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

أردوغان وكليجدار أوغلو وأوغان يدلون بأصواتهم

وأدلى الرئيس أردوغان بصوته في الانتخابات بمركز اقتراع بمدينة إسطنبول، بينما أدلى منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بصوته في مركز انتخابي بالعاصمة أنقرة، في حين أدلى المرشح الرئاسي سنان أوغان بصوته في مدرسة ثانوية بالعاصمة.

ودعا أردوغان مواطنيه إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تشهدها البلاد اليوم، وقال في تصريح مقتضب عقب الإدلاء بصوته حيث فوجئ الناخبون بوقوفه بينهم في الطابور، إن المشاركة في الانتخابات تُظهر “قوة الديمقراطية” في تركيا.





وأضاف الرئيس التركي أن عمليات التصويت في المناطق المنكوبة بالزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي، تجري بشكل طبيعي ودون مشكلات.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز سابقة الصنع مخصصة لذلك، حسب وكالة الأناضول.

ومنذ الساعة السادسة من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي بشكل رسمي، وحُظرت الدعاية الانتخابية بكل أشكالها.





ويتنافس على منصب الرئاسة: أردوغان مرشح “تحالف الجمهور” الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحّول البلاد إلى النظام الرئاسي، وكمال كليجدار أوغلو مرشح “تحالف الأمة” المُعارض زعيم حزب الشعب الجمهوري، وسنان أوغان مرشح “تحالف الأجداد” اليميني.

وكان مرشح حزب البلد محرم إنجه قد قرر الانسحاب الجمعة من السباق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزبًا على مقاعد البرلمان.

وأنهى الرئيس أردوغان آخر أيام الحملة الانتخابية بصلاة المغرب في مسجد آيا صوفيا -الذي يُعَد رمزًا لفتح القسطنطينية في القرن 15- حيث تجمعت حشود من المصلين، وجلس في الصف الأول وقرأ فواتح سورة البقرة في مقطع فيديو حظي بانتشار واسع. وقبلها عقد أردوغان لقاءات جماهيرية عدة في أحياء إسطنبول.

في المقابل، اختتم كمال كليجدار أوغلو -المنافس الرئيسي لأردوغان- حملته الانتخابية بزيارة رمزية لضريح مصطفى كمال أتاتورك الذي يوصف بمؤسس تركيا الحديثة في العاصمة أنقرة. وفي آخر أنشطته عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشر كليجدار أوغلو مقطع فيديو قال فيه إن أكثر المشروعات “جنونًا” التي أعدها لتركيا هي الديمقراطية والحرية.

ويخوض 24 حزبًا و151 مرشحًا مستقلًّا السباق في الانتخابات العامة، بينما دخلت بعض الأحزاب الانتخابات بـ5 تحالفات مختلفة بمسميات “تحالف الجمهور” و”تحالف الأمة” و”تحالف الأجداد” و”تحالف العمل والحرية” و”اتحاد القوى الاشتراكية”.