انتخابات تركيا.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات (فيديو)

انتهت عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عموم تركيا، الأحد، عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش)، لتبدأ عملية فرز الأصوات.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفًا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد.

كما أدلى 3 ملايين و416 ألفًا و98 ناخبًا من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، التي انتهى التصويت فيها يوم التاسع من مايو/أيار الجاري.

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وفي حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة الخامسة مساء، سيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت.

وفي الانتخابات الحالية يحق لـ60 مليونًا و697 ألفًا و843 ناخبًا التصويت، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا من المقرر أن يصوتوا لأول مرة، وذلك لانتخاب رئيس للبلاد، إضافة إلى 600 نائب سيشكلون البرلمان الـ28 في تاريخ الجمهورية.