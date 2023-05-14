انتخابات الرئاسة التركية.. معركة أرقام بين أردوغان ومنافسه بعد فرز أكثر من 75% من بطاقات الاقتراع

بدأت معركة الأرقام، مساء الأحد، في تركيا بعد فرز أكثر من 75% من بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصدّر نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 75% من بطاقات الاقتراع، بنسبة تصل إلى 50.68%.

وأضافت الوكالة أنه حتى الآن، حاز أردوغان الذي يتولى الحكم منذ 20 عامًا، 50.68% من الأصوات مقابل 43.52% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

إلا أن كليجدار أوغلو أعلن مساء الأحد أنه يتصدر النتائج متقدمًا على أردوغان.

وكتب على تويتر “نحن في الصدارة” رافضًا الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول.

Öndeyiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

وكان فايق أوزتورك وهو ناطق باسم حزب الشعب الجمهوري قال في وقت سابق إن الإحصاء الداخلي للمعارضة أظهر نتيجة “إيجابية”.

وأضاف “سنبدأ بإعطاء الأرقام عندما يصل عدد صناديق الاقتراع المفتوحة إلى مستوى ملموس”.

وبدوره، طلب رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الذي قد يعيّن نائبًا للرئيس إذا فاز كليجدار أوغلو، من المواطنين عدم تصديق الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، وقال “نحن لا نصدق (وكالة) الأناضول بتاتًا”.

وأضاف إمام أوغلو “الوقت ما زال مبكرًا لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية”.

أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية #إسطنبول:

• أطالب المواطنين بألا يلتفتوا للنتائج التي تصدرها وكالة أنباء #الأناضول

• نسبة الأصوات التي حصل عليها #أردوغان متدنية حتى الآن وفقا لإحصاءاتنا

• سنتابع النتائج لحظة بلحظة وسنقدم لكم معلومات مفصلة#الجزيرة_مباشر #الانتخابات_التركية2023… pic.twitter.com/I01MHk66rM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2023

من جهته شكر الناطق باسم حزب العدالة والتنمية المواطنين جميعهم على ممارسة حقهم الانتخابي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن إعلان حزب الشعب الجمهوري بتقدم مرشحهم في الانتخابات عار تمامًا عن الصحة.

وأضاف “أثبتنا للجميع أننا نحترم الديمقراطية”.

عاجل | الناطق باسم #حزب_العدالة_والتنمية: نشكر جميع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي

• إعلان حزب #الشعب_الجمهوري بتقدم مرشحهم في الانتخابات عار تماما عن الصحة

• أثبتنا للجميع أننا نحترم الديمقراطية #الانتخابات_التركية2023 #تركيا — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2023

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار قد أعلن رفع حظر النشر الانتخابي ابتداء من الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها من العاصمة أنقرة، الأحد، أن عملية الاقتراع انتهت بهدوء في عموم البلاد.

وأضاف أنه بحلول الساعة الخامسة تم تحديد الناخبين الذين ينتظرون في طوابير التصويت بمراكز الاقتراع، ليواصلوا التصويت حتى الساعة 7:30 التي شهدت انتهاء التصويت فعليًا في عموم تركيا.

وطالب ينار الرأي العام في تركيا بانتظار إعلان الهيئة العليا للانتخابات النتائج غير النهائية للانتخابات.

وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عموم البلاد، الأحد، عند الساعة الخامسة بحسب التوقيت المحلي، بعد أن انطلقت في الداخل التركي الثامنة صباحًا.