الانتخابات التركية.. منكوبو الزلزال يدلون بأصواتهم (فيديو)

توجّه سكان الولايات التركية المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط الماضي إلى صناديق الاقتراع، صباح الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوافد المواطنون في ولايات غازي عنتاب وكهرمان مرعش وملاطيا وشانلي أورفة وأديامان وكليس إلى الصناديق بعد انطلاق التصويت في تمام الساعة الثامنة.

كما توجّه آلاف المواطنين في ولايات هاطاي وعثمانية وأضنة إلى صناديق الاقتراع التي أقيمت في مدارس لم تتضرر من الزلزال ومراكز سابقة التجهيز.

وأقيمت مراكز اقتراع داخل مساكن سابقة التجهيز في المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا، وسط إقبال كبير على التصويت من المواطنين المقيمين هناك.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلزال، لضمان تصويت المواطنين في أجواء سليمة ودون أي عوائق.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية، مما خلّف آلاف القتلى ودمارًا هائلًا.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 غرينتش).

ويصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات الحالية، يدلي 60 مليونًا و697 ألفًا و843 ناخبًا بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا يصوتون لأول مرة.