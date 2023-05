الأمم المتحدة: تمديد إدخال المساعدات إلى شمال سوريا عبر مناطق سيطرة النظام

أعلنت الأمم المتحدة أن النظام السوري قرر إبقاء معبري أونجو بنار (باب السلامة) وجوبان بي (الراعي) الحدوديين مع تركيا، مفتوحين لمدة 3 أشهر إضافية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك على لسان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، منسق المساعدات العاجلة، عبر حسابه في تويتر.

وأوضح غريفيث أن معبري أونجو بنار وجوبان كانا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية خطًا حيويًا لمساعدة السوريين المتضررين من الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الماضي.

ورحب بقرار دمشق إبقاء (المعبرين) مفتوحين لمساعدة الأمم المتحدة لمدة 3 أشهر أخرى، تنتهي في 13 أغسطس/ آب المقبل.

For the last 3 months, the Al Ra'ee and Bab Al-Salam crossings have been a vital lifeline to help Syrians affected by the February 6 earthquakes.

The Government of #Syria’s decision to keep them open to UN aid for another 3 months is welcome.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) May 13, 2023