إطلاق 1469 صاروخا على إسرائيل.. سرايا القدس تعلن استشهاد 11 من قادتها خلال العدوان على غزة

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إن 11 من قيادييها في غزة استشهدوا خلال عمليات اغتيال وقصف نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وذكرت حركة الجهاد أن الشهداء بينهم 6 من كبار قادتها العسكريين، إضافة لقائد ميداني وأحد مسؤولي وحدة العمليات، فضلًا عن استهداف 4 مقاتلين من الوحدة الصاروخية وجهاز أمن سرايا القدس.

ومساء أمس السبت، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل حيّز التنفيذ، في وساطة أجرتها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة.

تغطية صحفية: غزة تعود إلى حياتها من جديد بعد أيام من عدوان الاحتلال. pic.twitter.com/TdkzylOxzY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 14, 2023

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 نساء.

في المقابل، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة رشقات صاروخية صوب مدن وبلدات إسرائيلية من بينها تل أبيب والقدس.

مشاهد جديدة.. دمار في مستوطنة "رحوفوت"؛ بفعل صواريخ من #غزة خلال الجولة الأخيرة.#فلسطين pic.twitter.com/wLOuY7Pkhx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 14, 2023

1469 صاروخًا أُطلق على إسرائيل

وبلغ عدد الصواريخ الفلسطينية التي تم إطلاقها من قطاع غزة تجاه إسرائيل طوال جولة التصعيد التي انتهت مساء السبت، 1469 صاروخًا، بينما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 422 هدفًا في القطاع.

وقال جيش الاحتلال في تحقيق أولي عقب العملية العسكرية نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، إن 1139 صاروخًا أطلق من غزة اجتاز حدود القطاع.

وبحسب المصدر ذاته، اعترضت منظومة “القبة الحديدية” 437 صاروخًا، فيما اعترضت منظومة “مقلاع داود” صاروخين تم إطلاق أحدهما تجاه تل أبيب، والآخر تجاه إحدى مستوطنات القدس.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل منظومة “مقلاع داود” المخصصة لاعتراض تهديدات متقدمة تشمل صواريخ باليستية وكروز ومسيّرات وقطع جوية، في التصدي لصواريخ من غزة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن الصواريخ الفلسطينية أسفرت عن مقتل شخصين لدى سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بمستوطنة “شوكيدا” المحاذية للقطاع.

ونقلت الصحيفة عن بيان للإسعاف الإسرائيلية أنه تم علاج 77 مصابًا في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 32 مصابًا جسديًا و45 مصابًا بالهلع.

تغطية صحفية: عائلة فلسطينية تستظل بخيمة بعد تدمير الاحتلال منزلها بقصف من طائراته خلال العدوان على قطاع غزة. pic.twitter.com/kPkqunB4vV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 14, 2023

تغيير المعادلة في غزة

في السياق، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه تمكن من “تغيير المعادلة في قطاع غزة، عبر اغتيال قادة حركة الجهاد الإسلامي هناك”.

وقال نتنياهو في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، بعد ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار: “قمنا بتغيير المعادلة في غزة، واغتلنا قيادة الجهاد الإسلامي بكاملها”.

وأضاف “دمرنا 17 مقرًا لعمليات الجهاد في غزة، وقصفنا مستودعات الصواريخ، وقضينا على مطلقي الصواريخ المضادة للدروع، وأكثر من ذلك”.

وتابع “على مدى أشهر منذ تشكيل الحكومة (أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي)، كنت أقول مرارًا: من يحاول إيذاءنا سيدفع حياته ثمنًا”.

ومن المتوقع أن يواجه نتنياهو أيامًا صعبة بعد نهاية العملية العسكرية في قطاع غزة، لاسيما على خلفية خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومته لتمريرها رغم اعتراض المعارضة التي تصفها بـ”الانقلاب السلطوي”.

وخلال العملية العسكرية الأخيرة، اضطرت إسرائيل لتعليق الدراسة في بلدات ومدن جنوب البلاد ووسطها، ونفّذت خطة إجلاء للآلاف من مواطنيها من الجنوب إلى مناطق أخرى، وفتحت الملاجئ للاحتماء من الصواريخ.