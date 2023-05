واشنطن بوست: لماذا تُعد غزة بؤرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

قالت صحيفة (واشنطن بوست) إنه منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة في عام 2007، ظل هذا الجيب الصغير المكتظ هو النقطة المحورية في الصراع العسكري الإسرائيلي مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الآلاف من سكان غزة استُشهدوا في غارات جوية إسرائيلية، ردت عليها الفصائل المسلحة في غزة بهجمات صاروخية نالت من هيبة الجيش الإسرائيلي، وأرغمت عددًا من حكومات تل أبيب على قبول الهدنة أو البحث عن لحظات متقطعة لوقف إطلاق النار.

وتابعت أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والفقر المدقع والخوف المستمر من الحرب، جعلت الكثير من سكان غزة يحلمون بالفرار، إلى درجة أن المنظمات الحقوقية الدولية وصفت القطاع بأنه “أكبر سجن في العالم” يضم أكثر من مليوني مواطن جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الصحيفة إن تاريخ قطاع غزة الذي يبلغ طوله نحو 40 كيلومترًا وعرضه 7.5 أميال، وتحده “إسرائيل” ومصر والبحر الأبيض المتوسط، ظل على الدوام مقترنًا بحالة دائمة من الحرب وعدم الاستقرار.

فقد كانت المدينة ذات يوم جزءًا من الإمبراطورية العثمانية ثم البريطانية، وأصبحت لاحقًا ملاذًا لأكثرمن 200 ألف فلسطيني هُجّروا بعد النكبة في عام 1948. وبعدها حكمت مصر غزة حتى خسرتها في حرب الأيام الستة (النكسة) عام 1967. وفي عام 2005، سحبت إسرائيل قواتها من غزة وتخلت عن مستوطنات.

وتُعَد غزة اليوم واحدة من منطقتين إلى جانب الضفة الغربية، حيث يمارس الفلسطينيون حكمًا ذاتيًّا محدودًا، وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة على المجال الجوي لغزة والأراضي البحرية، وتفرض عليها حصارًا شاملًا.

