هلع وبكاء.. نساء وأطفال في غزة يفرون من مبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية (فيديو)

أظهر مقطع مصور، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نساءً وأطفالًا يفرون من مبنى في غزة استهدفته غارة جوية إسرائيلية.

ويظهر في المقطع النساء وهُنّ يحاولن تهدئة أولادهن الذين كانوا في حالة هلع وخوف.

وتقول فلسطينية في الفيديو المتداول لابنها وهي تحاول طمأنته “إن الله معنا فلا تخافوا”، وذكرت بعدها الآية القرآنية {أنّي مغلوبٌ فانتصِر}.

وارتفع، السبت، عدد المباني السكنية التي دمّرتها الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية جولة التصعيد فجر الثلاثاء الماضي إلى 17، حيث دمرت المقاتلات الإسرائيلية منزلًا في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

"أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ".. إحنا الله معانا ما تخافوش ❤️‍🩹

أطفال ونساء يفرون من مبنى في غزة استهدفته غارة جوية إسرائيلية#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/WL79jDDk0R — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2023

كما جرى تداول فيديو آخر يُظهر رعبًا وهلعًا بين الأطفال والأهالي عقب قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب غزة، وأوقع شهيدين و5 إصابات.

وظهر في التسجيل انهيار إحدى الأمهات، بينما يحاول أفراد الإسعاف المدني علاج الأطفال الذين كانوا في المكان.

رعبٌ وهلعٌ بين الأطفال والأهالي عقب قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية #الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/OaYTlSmrrD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2023

ومنذ فجر الثلاثاء، تُنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًّا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة “سرايا القدس”، فضلًا عن إصابة 147 بجروح مختلفة.