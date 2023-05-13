غزة.. فصائل المقاومة وإسرائيل توافقان على هدنة بوساطة مصرية وهذه أبرز بنودها

أكد محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، السبت، أن الفصائل الفلسطينية توصلت إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف لإطلاق النار في غزة بوساطة مصرية، يبدأ الساعة العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وقال الهندي الموجود في القاهرة ضمن وفد التفاوض عن حركته، في حديث مع الجزيرة مباشر، إن وقف إطلاق النار “يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل واستهداف الأفراد”.

وشكر الجانب المصري على وساطته، وأكد في الوقت نفسه التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار “طالما التزم العدو الإسرائيلي بذلك”.

وأوضح أن بند “استهداف الأفراد” ينضوي تحته عدم عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات، لكن مصدرًا أمنيًّا قال للقناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن اتفاق وقف إطلاق النار “لا يتضمن وقف الاغتيالات في غزة”.

عاجل | القيادي في #الجهاد_الإسلامي محمد الهندي للجزيرة مباشر: نشكر الجانب المصري على وساطته للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي#غزة #مصر — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 13, 2023

وكان مسؤولان فلسطينيان قد أكدا لرويترز ولوكالة الصحافة الفرنسية الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية -رسمية وخاصة- الخبر أيضًا، منها إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة (يديعوت أحرنوت) والقناة 12، وذكرت تفاصيل الاتفاق نفسها التي تحدّث عنها الهندي.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن مسؤولين إسرائيليين كبارًا قالوا لهيئة البث الرسمية إن “الوقت حان لوقف إطلاق النار”.

وذكرت قناة (القاهرة) الإخبارية المصرية أن القاهرة دعت الجانبين إلى الالتزام بالاتفاق.

ومنذ فجر الثلاثاء، نفّذت طائرات الاحتلال هجمات على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًّا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فضلًا عن إصابة 147 بجروح مختلفة، في حين ردت الفصائل الفلسطينية برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب ومدن عدة في العمق الإسرائيلي.