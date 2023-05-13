غزة.. طفل يبكي بيته بحرقة وأخريان تلتقطان ألعابهما ومتعلقاتهما من بين الركام (فيديو)

عبّر عدد من أطفال غزة عن تجاربهم المريرة مع كل قصف للطيران الإسرائيلي الذي طال بيوتهم، وما صاحبه من خوف وهلع، مؤكدين تشبثهم بالحياة رغم صعوبة الوضع العام في القطاع وسط الحرب المستمرة.

وقالت الطفلة قمر “كنا نيامًا، وفجأة سمعت القصف القوي الذي طال إحدى بنايات الحي، وفررت بمعية أبي وأمي وإخوتي نحو المحطة بحثًا عن ملاذ آمن”.

وأضافت قمر في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر في غزة “تمكنت من استعادة دبدوبي الصغير وعروستي المفضلة ولعبي كلها”.

وقالت الصغيرة مريم التي تدرس في الصف الأول “تمكنت من استعادة كتبي ولباس المدرسة”، وأضافت “أخاف من صوت قصف الطائرات في الليل”.

أطفال في غزة يلتقطون ألعابهم ومتعلقاتهم الشخصية من بين ركام منزلهم pic.twitter.com/XoX6tkrDWB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2023

وكانت قمر ومريم إلى جانب عدد آخر من أطفال غزة قد فرّوا من بيوتهم جراء القصف الليلي الذي شنّه طيران الاحتلال على الأحياء السكينة في القطاع، ولم يتمكنوا من العودة لاستعادة ما تبقى من لعبهم وأمتعتهم الخاصة إلا في صباح اليوم التالي.

طفل يبكي منزله

وفي مشهد آخر مؤثر، بكى الطفل مجاهد طه بحرقة فوق ركام منزله الذي دمرته طائرات الاحتلال شمالي غزة، وصرخ متحسرًا “يا الله”.

وأدّت سياسة استهداف المنازل التي بدأت مع العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلى ارتفاع عدد المنازل المدمرة إلى 20.

ووفقًا لمراسلة الجزيرة مباشر، فقد قصف الاحتلال بعض هذه المنازل ليلًا وهدمها على رؤوس ساكنيها، مما أسفر عن استشهاد العشرات.

كما أطلقت قوات الاحتلال على منازل أخرى صواريخ تحذيرية من طائرات استطلاع قبل أن تقصفها بصواريخ من طائرات حربية أحدثت دمارًا كليًّا للمباني.