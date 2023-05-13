غزة.. صرخات مؤثرة من فوق ركام منازل دمرها الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أطلق مواطن فلسطيني صرخة من غزة، الخميس، حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سوت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية بنايته السكنية بالأرض ردد المواطن “فدا الشهداء كلهم”.

وقال المواطن المكلوم لوسائل إعلام محلية إنه لا يهتم للمنزل الذي هُدم ولا أمواله التي ضاعت، وإنما للشهداء الذين راحوا، وتابع المواطن صرخته المؤلمة قائلا: “بدنا الشهداء يرجعوا”، مؤكدًا أن كل ما ضاع فداء لهم.

وتعالت صرخات الشاب الفلسطيني في الفيديو الذي وثقه الإعلام الفلسطيني، وهو يردد موجهًا سبابتيه نحو السماء “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأظهر المقطع بناية الشاب الفلسطيني، التي يتضح أنها كانت مكونة من أدوار عدّة، وقد دُكّت تاركة حفرة عميقة وواسعة في الأرض.

ولم يكن الشاب الوحيد في غزة الذي أطلق صرخة من فوق ركام منزله، بل بكى طفل بحرقة على منزله في مشهد مؤثر تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.





واعتلى الطفل مجاهد طه ركام منزله الذي دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، أمس الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو مجاهد وهو ينتفض باكيًا، وآهاته تتعالى حسرة وحرقة على الدمار الذي خلّفه قصف الاحتلال لقطاع غزة.

وكان شيخ فلسطيني ينتمي لعائلة طه، قد أطلق العنان لدموعه وهو يلقي النظرات الأخيرة على بيته الذي ضم لسنوات أبناءه وأقرباه، وهو يردد بحسرة “وين نروح بعد قصف الدار؟.. في الشارع يا با بدنا نقعد” ليأتيه الجواب من أبناء الجيران الذين أحاطوا به في مشهد أليم “العوض على الله ربنا يصبرك يا شيخ”. وشرعوا في مساعدته وهو يغادر المكان.

واستهدف الطيران الإسرائيلي عددًا من الأحياء السكنية في قطاع غزة بدعوى اقتفاء أثر قيادات من سرايا القدس الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد، مما أسفر عن تدمير العديد من البنية التحتية الفلسطينية.

وذكر مصدر طبي فلسطيني للجزيرة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 25 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي.