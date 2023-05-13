سياسة|قطاع غزة

عريس غزة.. حزن يعم المنصات عقب استشهاد شاب قبل شهر من زفافه

الشاب الفلسطيني عبد الحليم النجار (مواقع التواصل)
13/5/2023-|آخر تحديث: 13/5/202311:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عمّت حالة من الحزن والتأثر على منصات التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن استشهاد الشاب الفلسطيني عبد الحليم النجار إثر غارة إسرائيلية استهدفت شمالي قطاع غزة.

وبحسب أقارب الشهيد، فقد كان عبد الحليم يستعد لإتمام مراسم حفل زفافه الشهر المقبل، إلا أن صواريخ الطيران الإسرائيلي كانت أقرب إليه من زفافه، وأنهت حلمه وحلم خطيبته وعائلته.

وكتب أحد أصدقاء الشهيد على فيسبوك “كان عبد الحليم النجار يجهّز ليوم يجمع بينه وبين خطيبته في بيت صغير لتكون بداية مشروع الحياة الجميلة، ولكن اصطفاه الله شهيدًا في بيت بالجنة”.

كما أشاد أصدقاء الشهيد ومعارفه بحُسن أخلاقه وأفعاله، وبسمعته الطيبة بين الناس، وأرفق أحد أقربائه صورة له إلى جانب أخيه المصاب بالشلل.

ومنذ فجر الثلاثاء، تُنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًّا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فضلًا عن إصابة 147 بجروح مختلفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند