عريس غزة.. حزن يعم المنصات عقب استشهاد شاب قبل شهر من زفافه

عمّت حالة من الحزن والتأثر على منصات التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن استشهاد الشاب الفلسطيني عبد الحليم النجار إثر غارة إسرائيلية استهدفت شمالي قطاع غزة.

وبحسب أقارب الشهيد، فقد كان عبد الحليم يستعد لإتمام مراسم حفل زفافه الشهر المقبل، إلا أن صواريخ الطيران الإسرائيلي كانت أقرب إليه من زفافه، وأنهت حلمه وحلم خطيبته وعائلته.

عائلتنا الكريمة تُقدم أحد أبنائها الأبطال، الشهيد الحافظ لكتاب الله، المجتهد المثابر: عبد الحليم النجار .. – إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 pic.twitter.com/NSokevu4KJ — Tamer Mazen || م.تامر مازن (@tamernon_) May 11, 2023

وكتب أحد أصدقاء الشهيد على فيسبوك “كان عبد الحليم النجار يجهّز ليوم يجمع بينه وبين خطيبته في بيت صغير لتكون بداية مشروع الحياة الجميلة، ولكن اصطفاه الله شهيدًا في بيت بالجنة”.

كما أشاد أصدقاء الشهيد ومعارفه بحُسن أخلاقه وأفعاله، وبسمعته الطيبة بين الناس، وأرفق أحد أقربائه صورة له إلى جانب أخيه المصاب بالشلل.

خطيبة الشهيد عبد الحليم النجار

كان مفترض فرحهم بعد شهر

قصف الاحتلال حلم عبد الحليم وحبيبته 💔

تقبله الله شهيد وربط على قلب ذويه#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/ZXAxOnATYA — Maysoun AbuSafia 🦋🌻🇵🇸 (@Maysounpal) May 11, 2023

ومنذ فجر الثلاثاء، تُنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًّا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فضلًا عن إصابة 147 بجروح مختلفة.

الشهيد | عبد الحليم جودت النجار

العُمــــر | 22 عامًا

التاريخ | 11 – 05 – 2023

المكــان | عزبة عبد ربه – شمال قطاع غزة حساب شهداء فلسطين على تيليجرام 📳 https://t.co/rBgWQ3vnBt pic.twitter.com/5L1M6ynLXG — شهداء فلسطين (@Pal_Shaheed) May 12, 2023

مع السلامة يا مسك فايح، مع السلامة يا بطل 💔

عريسنا الغالي ابن العم، الشهيد عبد الحليم النجار .. – حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/FEDTTAZN6b — Tamer Mazen || م.تامر مازن (@tamernon_) May 12, 2023

صور | جنازة الشهيد عبد الحليم النجار شمال قطاع غزة pic.twitter.com/zTw1ToPwq5 — أم مالك (@zahraommalk) May 12, 2023

وسط حالة من الحزن بين ذويهم ورفاقهم.. تشييع الشهيدين عبد الحليم النجار وعليان وادي. pic.twitter.com/XILnKowZdI — إسلام شريف المصري (@eslamalmasry99) May 12, 2023