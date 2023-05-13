طبيبتان مصريتان تُدفنان في حديقة منزلهما بالخرطوم بعد استهدافه بصاروخ (فيديو)

دُفنت طبيبتان مصريتان في حديقة منزلهما بمنطقة العمارات وسط العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن اختفيتا لأيام ولم يُعثر عليهما، ليتبين لاحقًا أنهما توفيتا تحت أنقاض بيتهما.

ونعت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، الطبيبة المصرية ماجدولين يوسف غالي التي تعمل في السودان منذ سنوات وشقيقتها ماجدة طبيبة الأسنان، وقالت في بيان رسمي لها إنها وُجدت متوفاة هي وشقيقتها تحت أنقاض منزلهما بعد استهدافه بصاروخ جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

جراء الاشتباكات المستمرة في #السودان.. طبيبتان مصريتان تدفنان في حديقة منزلهما وسط #الخرطوم pic.twitter.com/JueDsXJUej — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2023

وأضافت في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك “كانت الفقيدة مثالًا للبذل والعطاء والتميز والإخلاص. خالص التعازي لجمعية أخصائي التخدير السودانية ولعائلة الفقيدة للفقد الجلل”.

وبسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في العاصمة الخرطوم، دُفنتا في حديقة منزلهما بمتابعة من الكنيسة القبطية في أم درمان، وتحت إشراف فريق طبي.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن والاستياء لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع غياب تام للسلطات المصرية عن متابعة الحادث.

وتتواصل، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) أسفرت عن مئات الجرحى والمصابين معظمهم من المدنيين، في حين تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فِرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وأدى القتال في السودان إلى مقتل أكثر من 750 شخصًا وجرح 5000 آخرين. وأكدت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 200 ألف شخص فروا من السودان.