سرايا القدس تؤكد استعدادها لأشهر من المواجهة والاحتلال يقدر امتلاكها 6 آلاف صاروخ

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت أن المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، وأنها تملك نفسًا طويلًا.

وفي بيان صدر عن السرايا عبر موقعها الإلكتروني اليوم قالت: “أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدًا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار”.

وأضافت السرايا “إن المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، ونمتلك نفسًا طويلًا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

من جهة أخرى، قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي اليوم السبت إن حركة الجهاد الإسلامي لديها 6 آلاف صاروخ في ترسانتها، وإن حركة حماس لديها 4 أضعاف ذلك الرقم.

وأضاف هنجبي أن إسرائيل “تركز على إطلاق النار على مسلحين في غزة في الوقت الراهن”، أكثر من التركيز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الجولة الأحدث من القتال عبر الحدود الذي بدأ يوم الثلاثاء.

وتنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء الماضي هجمات على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة سرايا القدس، فضلا عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة.

وبدأت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، الرد على العدوان برشقات صاروخية وصلت تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.