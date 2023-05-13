“سأمطر رأسك بالرصاص”.. تهديد مرشحة برلمانية عن “العدالة والتنمية” خلال جولة انتخابية (فيديو)

في سابقة خطيرة، تعرّضت المرشحة عن حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية التركية فاطمة يردوسيغيم للتهديد بالقتل خلال حملتها الانتخابية بولاية أضنة.

فبينما كانت المرشحة بصدد جولتها الاعتيادية في أحد شوارع مدينة سيحان بالولاية للتواصل مع الناخبين والتعريف ببرنامجها الانتخابي، وعندما بادرت عددًا من الرجال أمام أحد الأكشاك بالتعريف بنفسها وبانتمائها إلى حزب العدالة والتنمية، صرخ أحد المواطنين قائلًا “سأمطر رأسك بالرصاص”.

وعندما سألته: مَن سيقوم بهذا الفعل الشنيع؟ أشار إلى أعلى تهربًا من الإجابة.

وتداول كثير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التركية على نطاق واسع فيديو الواقعة الذي صوّره أحد المارة ونشره على موقع يوتيوب.

"سنطلق عليك الرصاص".. تهديد مرشحة عن حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية التركية بالقتل خلال جولة انتخابية بولاية أضنة pic.twitter.com/DIGWUc9eDJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2023

ونقلت وسائل إعلام عن المرشحة قولها “اليوم وأثناء زيارتي لأصحاب المتاجر، واجهت موقفًا غير لائق، من أولئك الذين يقولون: لا نجد أنه من المناسب لك زيارة هذه الأماكن في هذا الوقت، فهذه أماكننا. إذا واصلتِ حملتك هناك، ستحصلين على رصاصة في رأسك”.

وأضافت “لقد واجهت تهديدًا كبيرًا جدًّا. وعلى الرغم من ذلك، واصلت حملتي الانتخابية”.

وتابعت “يبدو أن هذه العينة من الأشخاص من أنصار الطاولة السداسية، والمؤكد أن أنصار حزب العدالة والتنمية لن يقدموا على مثل هذه الأفعال لأن الرئيس رجب طيب أردوغان هو قائدهم وقدوتهم”.

ونقلت إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية أن الواقعة التي تعرضت لها فاطمة يردوسيغيم ليست معزولة، وأن العديد من مرشحي الحزب تعرضوا للتهديد والتنمر في أكثر من ولاية.

وتشهد تركيا، غدًا الأحد، منافسة محتدمة على صعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا، لانتخاب رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

وفي الانتخابات سيدلي 60 مليونًا و697 ألفًا 843 ناخبًا بأصواتهم، بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا سيصوتون لأول مرة.