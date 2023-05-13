تونس.. القضاء يصدر أمرا بسجن قيادي في حركة النهضة

أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع (أمرا) بسجن القيادي بحركة النهضة، الصحبي عتيق، المحتجز منذ أسبوع.

جاء ذلك وفق بيان صادر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، عن زوجة عتيق، زينب المرايحي، نشرته على حسابها بموقع فيسبوك.

وقالت المرايحي في بيانها إن القضية المتهم بها زوجها كيدية، واصفة الاتهامات بأنها كاذبة. وأضافت “كل القضية قائمة على أقوال كاذبة ومزورة مصدرها شاب عمره 22 سنة، ذو سوابق عدلية، مودع حاليا في السجن في قضية مخدرات”.

وتابعت المرايحي “من داخل السجن أدلى الشاب بأقوال كاذبة في قضية سرقة تعود إلى سنة 2016 تعلّقت بمنزل في حي مجاور”.

وبحسب بيان سابق لحركة النهضة، اعتقلت السلطات الصحبي عتيق “بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص سبق لعتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن”.

وتشهد تونس منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض المعتقلين بـالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.

وبينما يشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وهو ما أحدث أزمة سياسية حادة.

والسبت الماضي، اعتُقل عتيق، بعد منعه صباح اليوم نفسه من السفر، وفق تدوينة سابقة لزوجته.