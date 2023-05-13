تركيا تدخل “مرحلة الصمت الانتخابي” عشية انتخابات رئاسية وبرلمانية

دخلت تركيا “مرحلة الصمت الانتخابي” بدءًا من الساعة السادسة مساء اليوم السبت، عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة غدًا الأحد 14 مايو/أيار.

ووفقًا للمادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، فإن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

وتحظر الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون في تركيا (RTÜK) حتى الساعة التاسعة مساءً من يوم الانتخابات أي دعاية للأحزاب على الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وأيضًا الأخبار المتعلقة بنتائج الانتخابات باستثناء النتائج التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات.

وبداية من الساعة التاسعة مساءً من يوم الانتخابات، يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل هذا التوقيت إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

وبحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يُحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الانتخابات حتى الساعة 12 ليلًا، كما يُحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين بحماية الأمن العام.

ويتوجه الناخبون الأتراك، صباح غد الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدورتها الـ28 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي.

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا، لانتخاب رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

وفي الانتخابات يحق لـ60 مليونًا و697 ألفًا 843 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف 672 ناخبًا يصوتون لأول مرة. وعلى 600 مقعد برلماني يخوض 24 حزبًا و151 مرشحًا مستقلًا السباق الانتخابي.

ويتنافس على كرسي الرئاسة 3 مرشحين هم: مرشح “تحالف الشعب” الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” كمال كليجدار أوغلو، ومرشح “تحالف أتا” (الأجداد) سنان أوغان.

والخميس الماضي، أعلن المرشح الرابع محرم إنجه زعيم حزب البلد انسحابه من السباق، وستُعَد الأصوات الممنوحة له في الجولة الأولى سارية، بموجب القانون.