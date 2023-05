بعد الإفراج عنه.. عمران خان يعود إلى مقر إقامته ووزير الداخلية يتوعده

وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم السبت إلى مقر إقامته في لاهور شرقي باكستان، بعد الإفراج عنه بكفالة إثر قرارات قضائية متضاربة وأعمال شغب في البلاد على مدى أيام.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها حزبه حركة الإنصاف الباكستانية أنصار خان يلقون ورودا على سيارته احتفاء بالإفراج عنه.

وقالت ربة أسرة تدعى زنيرة شاه بعد الافراج عن خان بكفالة الجمعة “خان يهدد عقودا من الفساد، لذا لن يقفوا مكتوفي الأيدي حياله. تنتظرنا معركة طويلة، لكننا سجلنا انتصارا اليوم”.

وكان رئيس الحكومة السابق بين 2018 و2022 الذي يضغط منذ أشهر عدة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر/تشرين الأول، يأمل من خلالها العودة إلى السلطة، هوجم من جانب عشرات من أفراد القوات المسلحة واعتُقل خلال مثوله أمام محكمة إسلام أباد في إطار قضية فساد.

Unreal scenes at Zaman Park on the arrival of our leader Imran Khan. Wow. 😳😳 pic.twitter.com/EA02aroZZs

— Wanderer (@Ahmeds4ys) May 12, 2023