سياسة|تركيا

بصورة مع والده الراحل.. فاتح أربكان يوجه رسالة للأتراك قبل يوم من الانتخابات

رئيس الوزراء التركي نجم الدين أربكان ورئيس بلدية اسطنبول حينها رجب طيب أردوغان عام 1997 (رويترز)
13/5/2023-|آخر تحديث: 13/5/202303:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر رئيس حزب “الرفاه الجديد” التركي فاتح أربكان، صورة تجمعه مع والده الراحل نجم الدين أربكان رئيس الحكومة التركية الأسبق، قبل يوم واحد من الانتخابات النيابية والرئاسية في تركيا.

وعلق فاتح أربكان، على الصورة التي نشرها على حسابه في تويتر، قائلا “أخي الغالي الذي قال إننا لا نعرف قيمة معلمنا أربكان، الآن هو وقت الإخلاص، الآن هو وقت الازدهار مرة أخرى لبلدنا وأمتنا”.

ويظهر في الصورة، نجم الدين أربكان، وهو يدلي بصوته في الانتخابات، فيما يقف نجله فاتح بالقرب منه حين كان طفلا صغيرا.

كما نشر فاتح صورة أخرى له وفي الخلفية صورة والده، وكتب معلقًا “لا تكن مترددا! استمع إلى صوت ضميرك، تذكر الخدمات العديدة التي قدمها معلمنا نجم الدين أربكان لهذا البلد، الآن هناك البديل، والآن يمكن الازدهار مرة أخرى”.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الرفاه الجديد، أحد الأحزاب المنضوية في تحالف الجمهور الداعم للرئيس رجب طيب أردوغان، رفقة حزب الحركة القومية وحزب الهدى وحزب اليسار الديمقراطي وحزب الوحدة الكبرى.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية غدًا الأحد 14 من مايو/أيار. وكان من المفترض أن يتمحور السباق الرئاسي حول 4 مرشحين، وهم رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو وسنان أوغان ومحرم إنجه، قبل أن ينسحب الأخير، ليخلي الساحة لثلاثة مرشحين فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند