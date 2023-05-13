بصورة مع والده الراحل.. فاتح أربكان يوجه رسالة للأتراك قبل يوم من الانتخابات

نشر رئيس حزب “الرفاه الجديد” التركي فاتح أربكان، صورة تجمعه مع والده الراحل نجم الدين أربكان رئيس الحكومة التركية الأسبق، قبل يوم واحد من الانتخابات النيابية والرئاسية في تركيا.

وعلق فاتح أربكان، على الصورة التي نشرها على حسابه في تويتر، قائلا “أخي الغالي الذي قال إننا لا نعرف قيمة معلمنا أربكان، الآن هو وقت الإخلاص، الآن هو وقت الازدهار مرة أخرى لبلدنا وأمتنا”.

ويظهر في الصورة، نجم الدين أربكان، وهو يدلي بصوته في الانتخابات، فيما يقف نجله فاتح بالقرب منه حين كان طفلا صغيرا.

Erbakan Hocamızın kıymetini bilemedik diyen kıymetli kardeşim. Şimdi vefa zamanı. Şimdi ülkemiz ve milletimiz için "Yeniden Refah Zamanı" pic.twitter.com/Rnjiy1RN35 — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) May 13, 2023

كما نشر فاتح صورة أخرى له وفي الخلفية صورة والده، وكتب معلقًا “لا تكن مترددا! استمع إلى صوت ضميرك، تذكر الخدمات العديدة التي قدمها معلمنا نجم الدين أربكان لهذا البلد، الآن هناك البديل، والآن يمكن الازدهار مرة أخرى”.

Kararsız kalma! Vicdanının sesini dinle ve Milli Görüş'ün, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın bu ülkeye sayısız hizmetlerini hatırla. Artık alternatif var, artık Yeniden Refah var. pic.twitter.com/bau3QjCaeR — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) May 13, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الرفاه الجديد، أحد الأحزاب المنضوية في تحالف الجمهور الداعم للرئيس رجب طيب أردوغان، رفقة حزب الحركة القومية وحزب الهدى وحزب اليسار الديمقراطي وحزب الوحدة الكبرى.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية غدًا الأحد 14 من مايو/أيار. وكان من المفترض أن يتمحور السباق الرئاسي حول 4 مرشحين، وهم رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو وسنان أوغان ومحرم إنجه، قبل أن ينسحب الأخير، ليخلي الساحة لثلاثة مرشحين فقط.