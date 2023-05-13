قيادي بحماس للجزيرة مباشر: لن نسمح للاحتلال بأن يستفرد بحركة الجهاد (فيديو)

قال القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان، إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يتفرد بحركة الجهاد الإسلامي، ولا بأي فصيل دون آخر.

وأضاف رضوان خلال لقائه مع برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن “الاحتلال الصهيوني فشل في وضع بذور الفتنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية”، معتبرًا أنها كانت من الأهداف الرئيسية للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رضوان أن غرفة العمليات المشتركة هي التي تقود المعركة ضد الاحتلال في عدوانه على غزة، وبتنسيق عال بين جميع الفصائل، لافتًا إلى أن الغرفة استفادت من المعارك السابقة، ووصلت خلال هذه الفترة “لمرحلة متقدمة من وحدة القرار والموقف، والوحدة الميدانية”.

كما أكد أن “عمليات الاغتيال الجبانة التي استهدفت قادة سرايا القدس، لن تفت في عضد المقاومة ومسيرتها ولا صواريخها، وأن الرد على هذه الجريمة، بالإضافة لاستهداف منازل وبيوت الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني، سيكون بتوسيع رقعة هذه المواجهة مع الاحتلال الصهيوني”.

وقال “لن يكسر الاحتلال شوكة المقاومة عبر هذه الاغتيالات، ولن يحقق نصرًا مفقودًا، ولن يعيد الهيبة المنكسرة للاحتلال، ضربات المقاومة ستتواصل ضد هذا الكيان الصهيوني من خلال غرفة العمليات المشتركة، خلال معركة (ثأر الأحرار)، لنؤكد على وحدة الدم والمصير والبندقية والساحات”.

وأشار رضوان إلى أن الاحتلال يتصرف بطريقة جنونية ردًّا على ضربات المقاومة، وقال “تعرض الاحتلال لضربات قاصمة في عمق الكيان، أربكت حساباته وجعلته يتصرف بطريقة جنونية ليستهدف منازل الآمنين والأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني في محاولة لاستعادة هذه الهيبة المفقودة”.

ووجه القيادي في حركة حماس رسالة شديدة اللهجة إلى الاحتلال، وقال “نقول للاحتلال إن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرًا، وستكون وقودًا لأبناء الشعب المقاوم لتصعيد الاشتباك والمقاومة وتوسيع رقعة الاشتباك”.

القيادي بحركة حماس د. إسماعيل رضوان للجزيرة مباشر: غرفة العمليات المشتركة هي من تقود هذه المعركة ضد الاحتلال #غزة #فلسطين pic.twitter.com/tiyMeyJQyj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2023

وأضاف “نقول للمجرم إن جرائمك لن تمر دون حساب، وإن المقاومة بشعبها موحدة للرد على هذه الجرائم”، مؤكدًا أن فصائل المقاومة لا تأبه بهذه الاغتيالات “لأننا طلاب شهادة”.

وعن تهديد أحد المسؤولين الإسرائيليين لقادة حماس، قال “لن ترهبنا هذه التهديدات، ولن تكسر شوكتنا، نحن والجهاد صنوان، ووحدة واحدة، لن نسمح للاحتلال بالتفرد بالجهاد، كما لن نسمح بالاحتلال بالتفرد بأي فصيل دون آخر، غرفة العمليات المشتركة تدير باقتدار هذه المعركة وتتصرف بمسؤولية”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان القضاء على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي إياد الحسني، بعملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك (الأمن العام).

القائد في سرايا القدس إياد العبد الحسني، الذي اغتالته قوات الاحتلال في غزة pic.twitter.com/Lymj8iZoNV — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 12, 2023

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودًا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنها لم تحقق اختراقًا بعد باتجاه التهدئة.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تنفذ طائرات الاحتلال هجمات على غزة، ردت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية الأربعاء، برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد.