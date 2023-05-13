الرابع منذ الفجر.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر منزلا في بيت لاهيا شمالي غزة (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلا في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة المنازل المدمرة منذ ساعات فجر هذا اليوم إلى 4 على الأقل.

وأطلقت طائرة إسرائيلية مسيّرة صاروخين، ثم قصفت طائرة حربية من نوع إف 16 المنزل بصاروخ، ودمرته كلّيًّا، وفق مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال شهود عيان إن المنازل المجاورة أصابتها أضرار كبيرة، ولم يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية بيان حول وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بيت حانون في شمال القطاع بصاروخ واحد على الأقل، وألحقت أضرارا جسيمة به وبمنازل المواطنين القريبة منه.

وتتواصل حرب الاحتلال على المنازل والبنايات السكنية، منذ بدء عدوانه على غزة، فجر الثلاثاء. وكان المكتب الإعلامي الحكومي (الذي تديره حماس) في قطاع غزة، قد قال ظهر الجمعة، إن 28 وحدة سكنية هُدمت كلّيًّا في مناطق مختلفة من القطاع.

وأضاف: “كما باتت نحو 37 وحدة سكنية غير صالحة للسكن بسبب الأضرار البليغة، في حين تعرضت حوالي 495 وحدة سكنية لأضرار جزئية”.

ومساء الجمعة، دمر الجيش الإسرائيلي منزلين الأول يعود لعائلة ياسين جنوبي مدينة غزة، والثاني لعائلة “أبو عبيد” في مدينة دير البلح (وسط).

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ونحو 150 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير كبير في الممتلكات والمواقع والأراضي الزراعية في القطاع.

وبدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، الرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب ومدن وسط البلاد. وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودا لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الجديد على غزة.