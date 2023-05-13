ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة وفصائل المقاومة تتوعد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الثلاثاء الماضي إلى 33 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان فجر اليوم السبت، إن من بين الشهداء 6 أطفال و3 نساء، وإن 147 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح.

من جانبها قالت الفصائل الفلسطينية في غزة، مساء أمس الجمعة، إن قتالها ضد “العدو الإسرائيلي” مستمر، وإنها “ستواصل التزامها أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن”.

جاء ذلك في بيان أصدرته الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية لفصائل أبرزها حركتا حماس والجهاد، نعت فيه القيادي بحركة الجهاد إياد الحسني، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، الجمعة.

وقالت الفصائل في بيانها إن استشهاد القادة “دليل على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة في وجه العدوان الغاشم”.

ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، القيادي الحسني، وقالت في بيان إنه كان مسؤولا عن التنسيق بين قيادتي كتائب القسام وسرايا القدس خلال معركة ثأر الأحرار (وهي ضربة صاروخية بمئات الصواريخ وجهتها المقاومة لمواقع وأهداف إسرائيلية).

القائد في سرايا القدس إياد العبد الحسني، الذي اغتالته قوات الاحتلال في غزة pic.twitter.com/Lymj8iZoNV — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 12, 2023

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان القضاء على مسؤول ملف العمليات في تنظيم الجهاد الإسلامي إياد الحسني، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك (الأمن العام).

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودًا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنها لم تحقق اختراقًا بعد باتجاه التهدئة.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تنفذ طائرات الاحتلال هجمات على غزة، ردت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية الأربعاء، برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إن 1099 صاروخا أطلقت من قطاع غزة خلال الجولة الحالية.