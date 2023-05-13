أردوغان ينهي حملته الانتخابية بصلاة المغرب داخل مسجد آيا صوفيا في إسطنبول (فيديو)

قال التلفزيون الرسمي التركي (تي آر تي) إن الرئيس رجب طيب أردوغان أنهى برنامج حملته الانتخابية بصلاة المغرب في مسجد “آيا صوفيا” بمنطقة السلطان أحمد في إسطنبول، إذ يحمل المسجد أهمية كبيرة بالنسبة له، لكونه أعاده مسجدًا بعد أن جُعل متحفًا مدة طويلة.

وأمام حشد من مؤيديه، السبت، تباهى بإعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بقوله “الغرب كله أصيب بالجنون! لكنني فعلت ذلك!”.

ويرى الرئيس التركي أن “آيا صوفيا” رمز فتح إسطنبول، وأمانة السلطان محمد الفاتح ووصيته، وأن تحويله إلى مسجد بعد 86 عامًا “ما هو إلا انتفاضة جديدة متأخرة، وهذا المشهد بمثابة أجمل رد على الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قيمنا الرمزية في أنحاء العالم الإسلامي كافة”.

وتُظهر أحدث استطلاعات للرأي نتائج متقاربة بشكل متكرر مع أفضلية بسيطة للحزب الحاكم.

وبعد عودته السبت إلى حي قاسم باشا الشعبي حيث وُلد، وعد أردوغان (69 عامًا) “بإعطاء درس جيد لأولئك الذين يريدون تقسيم البلاد”، وانتقد خصمه قائلًا للحشود “سنخرج أقوى من صناديق الاقتراع”.

والجمعة، وعد أردوغان الذي نجح في الفوز عبر صناديق الاقتراع منذ 2003، باحترام نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دُعي للمشاركة فيها أكثر من 64 مليون ناخب.

أردوغان تلا اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول آيات من سورة البقرة.. https://t.co/ybE8NB64jo — 🇹🇷 إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) May 13, 2023

وقال أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية بُثت مساء على معظم قنوات الدولة “جئنا إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية، بتأييد من شعبنا. إذا اتخذت أمتنا قرارًا مختلفًا، فسنفعل ما تتطلبه الديمقراطية. لا يوجد شيء آخر نفعله”.

وأكد هارون أرماغان عضو مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان لوكالة الصحافة الفرنسية رغبة في الشرعية، قائلًا “إذا قال الشعب التركي لا، فسنقبل ذلك بالتأكيد”.