شاهد: سرايا القدس تتحدى “مقلاع داود” بعشرات الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري المسلح التابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مقطع فيديو بعنوان “لن ينفعكم مقلاعكم” تضمن رشات من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وتضمنت مقاطع الفيديو التي نشرها قسم الإعلام الحربي التابع لحركة الجهاد صورًا لإعداد صاروخ “براق 85” الذي يزن 40 كيلوغرامًا، فيما يصل مداره إلى 58 كيلومترًا، وقد دخل حيز الخدمة في عام 1985.

كما تضمنت المقاطع المصورة عمليات إطلاق عشرات الصواريخ وهي تخترق الأجواء باتجاه المستوطنات في العمق الإسرائيلي.

ونقلت مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن قوات الاحتلال نشرت، يوم الأربعاء، نظام الدفاع الجوي الصاروخي الجديد المتوسط المدى “مقلاع داود” في العمليات الميدانية لأول مرة عبر الحدود، لاعتراض صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية القادمة من أحراش قطاع غزة.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن نظام “مقلاع داود” الذي دخل حيز الاستخدام التشغيلي في عام 2017، تم تصميمه لاعتراض الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى.

وقالت إن هذا النظام الدفاعي مصمم لاعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة تصل من 100 إلى 200 كيلومتر، هو جزء من الدرع الإسرائيلي الذي يتضمن القبة الحديدية القصيرة المدى وصواريخ سهم واحد وسهم 2 طويلة المدى.

وكان نظام “القبة الحديدة” قد واجه كثيرًا من النقد جراء الفشل الذي حصدته إسرائيل خلال حرب “سيف القدس”، وتمكنت صواريخ المقاومة التي تم تطويرها من الوصول إلى أهدافها في العمق الإسرائيلي.

وكان الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قد أكد في وقت سابق جاهزية المقاومة لتوسيع “دائرة النار” مهما طالت المعركة ومهما كان الثمن، وأن صواريخ المقاومة قادرة على كسر شوكة القبة الحديدية و”مقلاع داود”.