تقارير إسرائيلية: مقلاع داود يتكلف مليون دولار لاعتراض صاروخ فلسطيني بمئات الدولارات

قال تقرير إخباري إسرائيلي إن منظومة “مقلاع داود” المضادة للصواريخ تكلف الاحتلال مليون دولار لاعتراض صاروخ فلسطيني بمئات الدولارات.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن “كل صاروخ اعتراضي من منظومة مقلاع داود يكلف مليون دولار أمريكي”، مشيرة أن تكلفة المنظومة “تصل إلى 345 مليون دولار أمريكي”.

بالمقابل، أشارت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إلى أن “تكلفة الاعتراض الواحد باستخدام منظومة القبة الحديدية هو 100 ألف شيكل (27 ألف دولار)”.

فيما أشارت تقارير عديدة سابقة إلى أن الصواريخ المحلية الصنع التي يتم إطلاقها من غزة، تكلف مئات عدة من الدولارات للصاروخ الواحد.

وكانت شركة “رفائيل” للأنظمة الدفاعية المتقدمة المملوكة لإسرائيل، وشركة “ريثيون” الأمريكية، طوّرتا منظومة “مقلاع داود” أو “العصا السحرية” لاعتراض الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى.

وللمرة الثانية خلال يومين، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منظومة “مقلاع داود” المضادة للصواريخ، لاعتراض صاروخ فلسطيني محلي الصنع جنوب القدس أُطلق من غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “تم رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من غزة، اعترضت إحداهما منظومة مقلاع داود والثانية القبة الحديدية”، وأضاف في تغريدة على تويتر: “تم إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة المحيطة بالقدس”.

وهذه هي المرة الثانية على الإطلاق التي يتم فيها استخدام منظومة “مقلاع داود” بعد أن استخدمت، الأربعاء الماضي، في اعتراض صاروخ بمنطقة تل أبيب.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن صواريخ فلسطينية أطلقت على كتلة “غوش عتصيون” الاستيطانية جنوب مدينة القدس.





وتستخدم إسرائيل منظومة “القبة الحديدية” لاعتراض الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع التي يتم إطلاقها من غزة، وتعد صواريخ قصيرة المدى، بينما منظومة “مقلاع داود” مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية والبعيدة المدى وصواريخ كروز.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “تم إدخال منظومة مقلاع داود في نظام الدفاع للقوات الجوية عام 2016، وبعد عام تم الإعلان عن تشغيله، لكن حتى الأربعاء، تم تفعيله مرة واحدة فقط في النشاط التشغيلي”.

وأضافت “مقلاع داود ليس متحركًا مثل القبة الحديدية، لكنه ثابت على غرار نظام سهم”، وهو منظومة أخرى لدى إسرائيل لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مقطع فيديو بعنوان “لن ينفعكم مقلاعكم” تضمن رشات من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وتضمنت مقاطع الفيديو التي نشرها قسم الإعلام الحربي التابع لحركة الجهاد صورًا لإعداد صاروخ “براق 85” الذي يزن 40 كيلوغرامًا، فيما يصل مداره إلى 58 كيلومترًا.





المرة الأولى

والأربعاء الماضي، كانت المرة الأولى المعلنة لاستخدام هذه المنظومة الإسرائيلية الأمريكية، لاعتراض صاروخ فلسطيني محلي الصنع أطلق من غزة نحو تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال آنذاك في بيان: “نفّذ الجيش أول عملية اعتراض عملياتية لمنظومة مقلاع داود لقذيفة صاروخية فوق منطقة تل أبيب الكبرى”.

وأفاد أن “منظومة مقلاع داود مخصصة لاعتراض تهديدات متقدمة تشمل صواريخ باليستية وكروز ومسيّرات وقطعًا جوية، وقد طوّرتها مديرية تطوير الوسائل القتالية بوزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الأمريكية”.





وكان تشغيلها الأربعاء، هو أول استخدام تشغيلي ناجح للمنظومة، بعد محاولات فاشلة في 2018 لاعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها من سوريا، بحسب “يديعوت أحرونوت”.