بعد أن أطلقت رشقة صاروخية باتجاه القدس.. “سرايا القدس” تعلن استهداف تجمع عسكري إسرائيلي

أعلنت “سرايا القدس” الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، استهداف فصائل المقاومة الفلسطينية تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا بعدد من “القذائف من العيار الثقيل”.

وقالت “سرايا القدس” في بيان إن “المقاومة الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمعات لآليات وجنود العدو بقذائف من العيار الثقيل، وتؤكد وجود إصابات دقيقة ومباشرة”.

ولم تذكر تفاصيل أكثر عن مكان هذا الاستهداف أو توقيته، لكن شهود عيان رصدوا تصاعد دخان أسود كثيف من منطقة تمركز آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة “ناحل عوز” خلف السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول إعلان “سرايا القدس”.





ضربات بعمق إسرائيل

في السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها ستنفذ ضربات بعمق إسرائيل ردًا على استهدافها البيوت السكنية في قطاع غزة.

وأفادت الحركة في بيان “سيتلقى عمق العدو مزيدًا من الضربات ردًا على استهداف وتدمير البيوت السكنية”.

وفي وقت سابق الجمعة، دمّرت مقاتلات جيش الاحتلال 4 منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مواقع عسكرية ومستوطنات ومدن إسرائيلية، ردًا على استمرار الغارات الجوية على قطاع غزة.





وفي وقت سابق اليوم، شنّت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أراض زراعية ومواقع تتبع للفصائل بمناطق مختلفة من القطاع.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة لأول مرة منذ اندلاع جولة القتال الحالية رشقة صاروخية باتجاه مدينة القدس.

وعقب تلك الرشقة، أبلغت إسرائيل الجانب المصري قرارها وقف “محادثات وقف إطلاق النار” التي تتوسط بها القاهرة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفّذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة، أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيًا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، و5 من قادة “سرايا القدس”، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدنًا وسط البلاد.