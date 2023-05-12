الاحتلال يغتال قياديا كبيرا في الجناح العسكري لحركة الجهاد (فيديو)

قال مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي في غزة إن “القائد الكبير في سرايا القدس (الجناح العسكري للحركة) إياد الحسني استشهد في عملية اغتيال نفذت في غارة جوية صهيونية في مدينة غزة”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن مساعد الحسني استشهد أيضًا في الغارة نفسها.

وإياد الحسني هو عضو المجلس العسكري لسرايا القدس، وسادس عضو في المجلس يتم اغتياله من قبل قوات الاحتلال منذ بدء العدوان الأخير فجر الثلاثاء الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف “إياد الحسني مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن “فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 5 آخرون بقصف إسرائيلي لشقة سكنية بحي النصر في مدينة غزة”.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 33 شهيدًا وعشرات المصابين بينهم نساء وأطفال.