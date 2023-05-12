أردوغان ينتقد اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات تركيا

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو بشأن تدخل روسيا في الانتخابات التركية المقررة يوم 14 مايو/أيار الجاري.

وقال أردوغان خلال تجمع جماهيري انتخابي في إسطنبول، الجمعة، مخاطبًا كليجدار أوغلو: “عار عليك، ماذا ستقول لو أني خرجت وقلت أيضًا إن أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا هي التي توجه الانتخابات في تركيا؟”.

وأضاف: “أنت لا تعرف هؤلاء بالقدر الذي أعرفه أنا. إنني ألتقي بهم وأجلس وأتحدث معهم على الطاولات نفسها مرات عديدة منذ 20 عامًا. كم مرة قابلتهم أنت؟”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “أن يكون هناك أي تدخل من روسيا” في الانتخابات التركية.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي بموسكو، إن الأشخاص الذين ينشرون “هذه الشائعات كاذبون”، وأضاف أن روسيا تقدر العلاقات مع تركيا لأنها تتخذ مواقف “مسؤولة للغاية، وذات سيادة، ومدروسة”.

وأمس الخميس، اتهم كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض ومرشح “تحالف الأمة”، روسيا بالوقوف وراء محتوى فيديو يقول إنه “يشوه سمعة مرشحي الرئاسة” للانتخابات.

وكتب على تويتر: “أصدقائي الروس الأعزاء، أنتم وراء المونتاج والمؤامرات والمحتوى المزيف والأشرطة التي تم الكشف عنها في هذا البلد (تركيا) أمس”.

وأضاف: “إذا كنتم تريدون أن تستمر صداقتنا بعد 15 مايو، ارفعوا يدكم عن الدولة التركية، نحن ما زلنا نؤيد التعاون والصداقة”.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا الأحد المقبل، ويتنافس في انتخابات الرئاسة 3 مرشحين هم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو وسنان أوغان بعد انسحاب محرم إنجه من السباق صباح أمس الخميس.

ويضم تحالف الطاولة السداسية أحزاب: “الشعب الجمهوري” بزعامة كليجدار أوغلو و”المستقبل” بزعامة أحمد داود أوغلو و”الجيد” بزعامة ميرال أكشنار و”الديمقراطية والتقدم” بزعامة علي باباجان و”السعادة” بزعامة تمل قره ملا أوغلو و”الديمقراطية” بزعامة غولتكين أويصال.