“يريدون إسقاط أردوغان لهذا السبب”.. سياسي هولندي ينتقد سياسة الغرب تجاه تركيا

قال السياسي والنائب السابق في البرلمان الهولندي أرنود فان دورن، إن الغرب يسعى جاهدًا لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن دولًا غربية لا تريد تركيا قوية.

وقال فان دورن الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة حزب الوحدة الهولندي، في لقاء مع وسائل الإعلام التركية، أمس الأربعاء، إن الدول الغربية لديها كراهية للرئيس أردوغان وتركيا عمومًا.

وتابع السياسي الهولندي “بفضل أردوغان أصبحت تركيا دولة حقيقية”. مؤكدًا أنه لو كان لديه حق التصويت في الانتخابات التركية، لانتخب أردوغان.

ولفت إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة في تاريخ تركيا. مبيّنًا “أن العالم يدرك ذلك، ولا يريدون لتركيا أن تنال استقلالها، لذا فهم يبذلون قصارى جهدهم لمنع فوز أردوغان، وما الضغط الاقتصادي الذي تتعرض له تركيا سوى نتيجة لذلك”.

Hollandalı siyasetçi Arnoud van Doorn: Batı Recep Tayyip Erdoğan’ı engellemek için her şeyi yapar https://t.co/VOt8FVtFdR — HANZALA Yahya Kadir Demiröz💚 (@YhyKdrDmroz) May 10, 2023

وعن الوعد الانتخابي الذي قطعه مرشح المعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية كمال كليجدار أوغلو حول تأمين السفر إلى أوربا دون تأشيرة، قال فان دورن إن “الحضارة الغربية تسوّق لنفسها على أنها حضارة العدل والحرية، بعد ذلك يقف الناس في طوابير للحصول على تأشيرة ليصبحوا عبيدًا لهذه الحضارة”.

وأوضح السياسي الهولندي أن هناك ضغطًا أوربيًا ممنهجًا تجاه طالبي التأشيرة من الأتراك، كما رأى أن أريحية كليجدار أوغلو وثقته في تصريحاته بهذا الجانب “توضح الصفقة التي عقدها”.

وكان السياسي الهولندي أرنود فان دورن، يعد أحد أكثر المعادين للإسلام قبل أكثر من 10 سنوات، ومن صناع فيلم الفتنة المسيء للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، إلا أنه اعتنق الإسلام عام 2013، وتحوّل إلى أحد أهم المدافعين عن قضايا المسلمين في هولندا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد 14 مايو/أيار الجاري، وكان من المفترض أن يتمحور السباق الرئاسي حول 4 مرشحين، وهم رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو وسنان أوغان ومحرم إنجه، قبل أن ينسحب الأخير صباح اليوم، ليخلي الساحة لثلاثة مرشحين فقط.