ميدل إيست آي: أسماء ووجوه الأطفال الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة (صور)

استشهد ما لا يقل عن 5 أطفال فلسطينيين خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية التي استهدف الأحياء السكينة والمدنيين في غزة. ومع تعثر جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة فإن هذا الرقم يظل مرشحًا للارتفاع.

وأثارت عمليات استهداف الأطفال إدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي. حيث ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، يوم الأربعاء، بقتل المدنيين في غزة ووصفه بأنه “غير مقبول” وناشدهم “بالتوقف على الفور”.

كما انتقدت جامعة الدول العربية “الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والتي استهدفت الأطفال والنساء في الأحياء السكنية”. وأصدر عدد من الحكومات بيانات إدانة للهجمات، بما في ذلك الحكومات البرازيلية والأردنية والتركية.

وتقود مصر جهود وساطة لوقف إطلاق النار، لكن القتال العنيف استمر اليوم الخميس، مع ضربات جوية إسرائيلية على غزة وإطلاق مئات الصواريخ الفلسطينية على جنوب ووسط إسرائيل.

وسلط موقع (ميدل إيست آي) الضوء على مأساة استشهاد الأطفال الخمسة مشيرًا إلى أنها واحدة من أصعب القصص الانسانية التي ميزت هذا العدوان.

وفيما يلي أسماء ووجوه الأطفال الذين قتلوا حتى يوم الخميس:

ميار طارق عز الدين

استشهدت الطفلة ميار طارق ابراهيم عز الدين في 9 مايو 2023 في مدينة غزة، عن عمر يناهز 11 عامًا. ومعلوم أن ميار وشقيقها علي هما ابنا طارق إبراهيم عز الدين، القائد العسكري بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وكانت الأسرة نائمة عندما قصفت طائرة مقاتلة إسرائيلية الطابق بأكمله من بنايتهم السكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وأسفر الهجوم عن استشهاد 15 فلسطينيًا، من بينهم 3 من أعضاء الجهاد الإسلامي في فلسطين، و4 أطفال، و4 نساء. وأصيب أكثر من 20 آخرين، بينهم 3 أطفال و7 نساء، بعضهم في حالة خطرة بحسب وزارة الصحة في غزة.

علي طارق عز الدين

استشهد علي طارق إبراهيم عز الدين مع شقيقته ميار في اليوم ذاته وكان عمره ثماني سنوات.

وذكرت ميدل إيست آي أن ميار وعلي “اشتريا الحلوى والطعام، وأعدّا ملابسها وناما في وقت مبكر من ليل الإثنين، وتطلّعا إلى الاستيقاظ في اليوم التالي لرحلة مدرسية ممتعة في قطاع غزة”، لكن صوراريخ العدو عاجلتهما.

هاجر خليل البهتيني

استشهدت هاجر خليل صلاح البهتيني البالغة من العمر 5 أعوام في نفس اليوم مع والدتها ليلى البهتيني البالغة من العمر 44 عامًا.

وهي ابنة قائد سرايا القدس خليل البهتيني الذي استشهد هو الآخر في اقتحام منزلهم.

ليان بلال مدوخ



استشهدت ليان بلال مدوخ البالغة من العمر 10 أعوام، في 10 مايو 2023 في غارة إسرائيلية استهدفت مباني سكنية في شارع الصحابة بمدينة غزة.

تميم محمد داود



تميم محمد داود، 5 أعوام، استشهد يوم 10 مايو 2023 في غارة إسرائيلية على مدينة غزة.

وتميم كان يلهو مع شقيقته، فلم يحتمل قلبه الصغير أصوات الانفجارات القوية الناتجة عن صواريخ أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية على شقة قريبة من بيتهم قبل أن يهرب الى حضن والده ليحتمي به لكن دون جدوى.