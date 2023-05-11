سياسة|فلسطين

مقتل إسرائيلي قرب تل أبيب وشظايا صاروخ من غزة تصيب سيارة وزيرة الاستيطان (فيديو)

المبنى الذي تعرض للقصف في رحوفوت إسرائيل (رويترز)
11/5/2023-|آخر تحديث: 11/5/202310:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قتل إسرائيلي وأصيب 8 آخرون، الخميس، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل ووسطها بما فيها المناطق المتاخمة لتل أبيب.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) نقلًا عن الإسعاف الإسرائيلي أن “إسرائيليًا قتل وأصيب 8 آخرون، إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، أصاب بشكل مباشر مبنى في مدينة رحوبوت قرب تل أبيب، وأدى لإصابته بأضرار مادية أيضًا”.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث، وقوع أضرار كبيرة في المبنى الذي أصابه الصاروخ بمدينة رحوبوت.

وكشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن نحو 15 مبنى وساحة داخل إسرائيل تعرضت لقصف صاروخي، الخميس.

وقالت إن إسرائيليًا أصيب بجروح متوسطة بشظايا قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على منطقة “مجلس إقليمي إشكول” جنوبي البلاد.

صاروخ قرب وزيرة إسرائيلية

وأشارت وزيرة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية إلى أن صاروخًا سقط على بعد 50 مترًا منها، وأصيبت سيارتها بشظايا.

كما أصاب صاروخ بشكل مباشر مبنى في مدينة “سديروت” جنوبي إسرائيل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون إصابات بشرية.

 

وقالت الهيئة وقناة 12 الخاصة، إن “السكان بمدينة الرملة سمعوا أصوات انفجارات، كما سمعوا دوي صفارات إنذار”.

وأشارت الهيئة إلى أن “الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، الخميس، على ما يبدو وصلت إلى منطقة تل أبيب وأنحائها”.

وكانت “الغرفة المشتركة” لفصائل المقاومة الفلسطينية، قد حذّرت الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، من عودته لسياسة قصف المنازل، خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى عدوان إسرائيلي، أسفر عن اغتيال 5 من قادة الجهاز العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، وارتقاء 28 شهيدًا، بينهم 7 أطفال و 4 سيدات، إضافة إلى أكثر من 90 جريحًا، ودمار كبير في المباني والمنشآت.

المصدر : وكالات