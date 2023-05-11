مقتل إسرائيلي قرب تل أبيب وشظايا صاروخ من غزة تصيب سيارة وزيرة الاستيطان (فيديو)

قتل إسرائيلي وأصيب 8 آخرون، الخميس، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل ووسطها بما فيها المناطق المتاخمة لتل أبيب.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) نقلًا عن الإسعاف الإسرائيلي أن “إسرائيليًا قتل وأصيب 8 آخرون، إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، أصاب بشكل مباشر مبنى في مدينة رحوبوت قرب تل أبيب، وأدى لإصابته بأضرار مادية أيضًا”.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث، وقوع أضرار كبيرة في المبنى الذي أصابه الصاروخ بمدينة رحوبوت.

Watch: the aftermath of a rocket which exploded in Rehovot. We stand with the millions of Israelis under attack. pic.twitter.com/p4e9bZBQnS — Israel ישראל (@Israel) May 11, 2023

وكشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن نحو 15 مبنى وساحة داخل إسرائيل تعرضت لقصف صاروخي، الخميس.

وقالت إن إسرائيليًا أصيب بجروح متوسطة بشظايا قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على منطقة “مجلس إقليمي إشكول” جنوبي البلاد.

הרוג מפגיעה ישירה ברחובות. כוחות כבאות ומשטרה סורקים את האזור כדי לוודא שאין לכודים נוספים ורסיסי רקטה. רה"מ: הנחיתי לתת סיוע לתושבי הבניין שנפגע ולדאוג למגורים חלופיים. הדיווח של @daniel_elazar ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/w9090x8QQR — כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2023

صاروخ قرب وزيرة إسرائيلية

وأشارت وزيرة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية إلى أن صاروخًا سقط على بعد 50 مترًا منها، وأصيبت سيارتها بشظايا.

كما أصاب صاروخ بشكل مباشر مبنى في مدينة “سديروت” جنوبي إسرائيل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون إصابات بشرية.

اشتعال الحرائق في أشكول جراء سقوط صواريخ من قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/dkw1k6sEbm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2023

وقالت الهيئة وقناة 12 الخاصة، إن “السكان بمدينة الرملة سمعوا أصوات انفجارات، كما سمعوا دوي صفارات إنذار”.

وأشارت الهيئة إلى أن “الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، الخميس، على ما يبدو وصلت إلى منطقة تل أبيب وأنحائها”.

هلعٌ بين جنود الاحتلال ومستوطنين عقب إطلاق المقاومة دفعة صاروخية جديدة من #غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع pic.twitter.com/I3OMBwqg1O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2023

وكانت “الغرفة المشتركة” لفصائل المقاومة الفلسطينية، قد حذّرت الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، من عودته لسياسة قصف المنازل، خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى عدوان إسرائيلي، أسفر عن اغتيال 5 من قادة الجهاز العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، وارتقاء 28 شهيدًا، بينهم 7 أطفال و 4 سيدات، إضافة إلى أكثر من 90 جريحًا، ودمار كبير في المباني والمنشآت.