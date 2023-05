مقتل إسرائيلي قرب تل أبيب وشظايا صاروخ من غزة تصيب سيارة وزيرة الاستيطان (فيديو)

قتل إسرائيلي وأصيب 8 آخرون، الخميس، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل ووسطها بما فيها المناطق المتاخمة لتل أبيب.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) نقلًا عن الإسعاف الإسرائيلي أن “إسرائيليًا قتل وأصيب 8 آخرون، إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، أصاب بشكل مباشر مبنى في مدينة رحوبوت قرب تل أبيب، وأدى لإصابته بأضرار مادية أيضًا”.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث، وقوع أضرار كبيرة في المبنى الذي أصابه الصاروخ بمدينة رحوبوت.

Watch: the aftermath of a rocket which exploded in Rehovot.

We stand with the millions of Israelis under attack. pic.twitter.com/p4e9bZBQnS

— Israel ישראל (@Israel) May 11, 2023