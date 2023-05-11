محرم إنجه يعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية التركية

أعلن محرم إنجه أحد المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية التركية، انسحابه من السباق الانتخابي قبل 3 أيام من موعد الاقتراع.

وقال إنجه الذي نال ما بين 2 و4% من نيات التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس “أسحب ترشحي للانتخابات الرئاسية”.

وأضاف “لن أترك لهم (يعني المعارضة) المجال لتحميلي المسؤولية، في فشلهم بمواجهة أردوغان صباح الاثنين القادم”، في إشارة إلى صبيحة اليوم التالي للانتخابات.

وتابع إنجه قائلا “لا يمكن الانتصار على أردوغان بالتعاون مع أحزاب تعادي تركيا، لكن لن أقدم لهم ذريعة عند هزيمتهم”.

ودعا إنجه المواطنين إلى التصويت لحزبه (البلد) حتى يتمكن من دخول البرلمان، مؤكدا أنه واجه حملة “افتراءات”.

وتقلد إنجه مناصب قيادية فترات طويلة في حزب الشعب الجمهوري قبل أن ينشق عنه، ويعلن ترشحه للرئاسة ممثلًا لحزب (البلد) الذي أنشأه.

وبعد إعلان ترشحه، اتهمه أنصار المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو بتفتيت أصوات المعارضة، خاصة بعد اتحاد أحزاب من المعارضة لأول مرة تحت راية مرشح واحد ضد أردوغان.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 14 مايو/ أيار المقبل، وكان من المفترض أن يتمحور السباق الرئاسي حول 4 مرشحين، وهم رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو وسنان أوغان ومحرم إنجه، قبل أن ينسحب الأخير صباح اليوم، ليخلي الساحة لثلاثة مرشحين فقط.

وترشح إنجه للانتخابات الرئاسية عام 2019، لكنه خسرها أمام أردوغان.