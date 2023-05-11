على سرير المستشفى.. أب مصاب يودع ابنه الشهيد قبيل تشييعه في غزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي، لحظات مؤثرة لأب في غزة يودع نجله بينما يرقد على سرير المستشفى، وبجانبه جثمان نجله الذي استشهد جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وأوضحت مقاطع الفيديو التي بثها المصور والناشط هاني أبو رزق، اللحظة التي تم فيها جلب جثمان الشهيد يزن عليان، عند سرير والده ليتمكن هذا الأخير من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه قبيل تشييعه.

وعلق الناشط قائلًا “رغم إصابته، أصر الأب أن يودع ويقبل جبين ابنه الشهيد يزن عليان”.

واستشهد 28 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال، إضافة إلى 84 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

من جهته أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 394 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض 175 منها.

وشهدت الساعات الأخيرة استمرار إطلاق رشقات جديدة من الصواريخ من غزة باتجاه مدن عسقلان وسيديروت.

وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تستعد للرد على الاغتيال الذي طال عددًا من قياداتها العسكرية بإطلاق وابل من الصواريخ مع إمكانية توسيع رقعة المواجهات المسلحة.