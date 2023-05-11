“سرايا القدس” تبث تسجيلا مصورا للحظة إطلاق صواريخ من غزة (فيديو)

نشرت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تسجيلات مصورة من التحضير لإطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية ضمن المعركة، التي أطلقت عليها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة اسم “ثأر الأحرار”.

وفي الفيديو الذي بثته على تليغرام، يظهر عناصر من “سرايا القدس” وهم يحملون صواريخ، ويجهزونها للإطلاق تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

في ظل العدوان المتواصل على غزة.. سرايا القدس تبث مشاهد لعملية اطلاق صواريخ من القطاع صوب تل أبيب وعسقلان وسديروت ردا على استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا بقصف إسرائيلي. #غزة_العزة #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/HPvKNnqQMo — Talal Meshaati طلال (@TalalMeshaati) May 10, 2023

وكانت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة” في قطاع غزة، أعلنت الأربعاء، توجيه ضربة صاروخية بمئات الصواريخ لمواقع وأهداف إسرائيلية.

وقالت في بيان “تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية ثأر الأحرار التي تمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو”.

🛑 شاهد.. سرايا القدس تنشر مشاهد لرشقات صاروخية مكثفة أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضمن معركة ثأر الأحرار رداً على اغتيال قادة سرايا القدس .#غزة#ثأر_الاحرار #فلسطين pic.twitter.com/utMOjEmZvt — 🇵🇸 رُوحـــٰٓـــ الـمُــقٓــآومــٰٓـة 🇵🇸 (@Gaza_Palestine3) May 10, 2023

وأضافت أن “الضربات وجهت ابتداءً من ما يسمى غلاف غزة وحتى تل أبيب، وذلك ردًا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس”.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطلاق حوالي 400 صاروخ على إسرائيل، وتعرض بعض المنازل للإصابات.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفّذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال و3 من قادة “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدنًا وسط البلاد.