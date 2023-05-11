سياسة

“سرايا القدس” تبث تسجيلا مصورا للحظة إطلاق صواريخ من غزة (فيديو)

منصة إطلاق صواريخ لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي (مواقع التواصل)
11/5/2023-|آخر تحديث: 11/5/202301:09 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تسجيلات مصورة من التحضير لإطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية ضمن المعركة، التي أطلقت عليها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة اسم “ثأر الأحرار”.

وفي الفيديو الذي بثته على تليغرام، يظهر عناصر من “سرايا القدس” وهم يحملون صواريخ، ويجهزونها للإطلاق تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وكانت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة” في قطاع غزة، أعلنت الأربعاء، توجيه ضربة صاروخية بمئات الصواريخ لمواقع وأهداف إسرائيلية.

وقالت في بيان “تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية ثأر الأحرار التي تمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو”.

وأضافت أن “الضربات وجهت ابتداءً من ما يسمى غلاف غزة وحتى تل أبيب، وذلك ردًا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس”.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطلاق حوالي 400 صاروخ على إسرائيل، وتعرض بعض المنازل للإصابات.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفّذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال و3 من قادة “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدنًا وسط البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر