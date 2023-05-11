بسبب صورة.. حراس كليجدار أوغلو يعتدون على مسؤول في المعارضة (فيديو)

اعتدى حرس كمال كليجدار أوغلو -زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي ومرشح تحالف الطاولة السداسية المعارض في انتخابات الرئاسة- على مسؤول في حزب المستقبل -العضو في التحالف- خلال جولة انتخابية للمرشح في ولاية بولو شمالي البلاد.

وأظهر مقطع فيديو أوزكان جونيتش -المسؤول في حزب المستقبل- وهو يحاول الاقتراب من كليجدار أوغلو في محاولة للحديث مع المرشح والتقاط صورة معه.

لكن أحد حراس كليجدار أوغلو دفع غونيتش بمرفقه، مما أثار غضب الأخير ليتحول الأمر إلى اشتباك بينه وبين حراس كليجدار أوغلو.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا الأحد المقبل، ويتنافس في انتخابات الرئاسة 3 مرشحين هم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو وسنان أوغان بعد انسحاب محرم إنجه من السباق صباح اليوم الخميس.

ويضم تحالف الطاولة السداسية، إلى جانب حزبي الشعب الجمهوري والمستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، أحزاب: “الجيد” بزعامة ميرال أكشنار و”الديمقراطية والتقدم” بزعامة علي باباجان و”السعادة” بزعامة تمل قره ملا أوغلو ، و”الديمقراطية” بزعامة غولتكين أويصال.