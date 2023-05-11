“الجهاد الإسلامي” تحذر من سياسة قصف المنازل والأمم المتحدة “قلقة” إزاء التطورات في غزة

حذّرت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، الأربعاء، إسرائيل من سياسة قصف المنازل في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إنه في حال قصف المنازل في غزة “سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق الأربعاء قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا في مدينة خانيونس، وآخر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا يعود لعائلة الآغا في مدينة خانيونس.

لحظة قصف الاحتلال لمنزل عائلة الآغا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع pic.twitter.com/LPOQzio49p — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2023

وأظهر تسجيل مصور آخر لحظة استهداف منزل الفلسطيني أنس المصري في بيت لاهيا.

لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة أنس المصري في بيت لاهيا شمال قطاع #غزة. pic.twitter.com/Y3tfXR7Mt4 — الساهرة (@alsahera_ar) May 10, 2023

الأمم المتحدة

بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الأربعاء، عن “قلقه العميق” إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورد المقاومة عليه، داعيًا إلى خفض التوتر.

وأشار فرحان حق، نائب المتحدث باسم ‏الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية مستمرة منذ الثلاثاء، وأن صواريخ أطلقت من قطاع غزة الفلسطيني على إسرائيل.

وأضاف “الأمم المتحدة تأكدت من مقتل 15 فلسطينيًا حتى صباح اليوم، منهم 10 مدنيين بينهم 3 فتيات وصبي، و4 سيدات و2 من الرجال”.

🔴 وزارة الصحة في غزة: 21 شهيدًا و64 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع #غزة منذ فجر الثلاثاء مصدر الفيديو | قدس فيد pic.twitter.com/8rJSzTrevz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2023

ولفت حق إلى أن إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة أدى إلى منع دخول نحو 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود إلى المنطقة.

وبيّن أن “الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات”، وأكد أن الأمم المتحدة تدعو الأطراف جميعها إلى ضبط النفس.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي سيناقش آخر التطورات في جلسة مغلقة طارئة الأربعاء، مبينًا أن المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط التابعة للأمم المتحدة تور وينسلاند سيطلع الدول الأعضاء عبر “فيديو كونفرنس” على آخر التطورات.

وساطة مصر

وبدأت مصر الأربعاء جهود وساطة لوقف العدوان المستمر منذ يومين على قطاع غزة.

وقال داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي لرويترز إن القاهرة التي توسطت في هدنة بجولات سابقة من القتال بدأت في التوسط لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لمحطة راديو (كان) العامة إن إسرائيل تدرس المقترحات المصرية.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفّذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدنًا وسط البلاد.