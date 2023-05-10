وزيرة إسرائيلية تهرع نحو أحد الملاجئ جنوبي تل أبيب بعد سماع دوي صفارات الإنذار (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، نُشر اليوم الأربعاء، وزيرة النقل الإسرائيلية (ميري ريغيف) وهي تهرع نحو أحد الملاجئ في أشدود جنوبي تل أبيب بعد دوي صفارات الإنذار، جراء رشقات صاروخية من المقاومة الفلسطينية في غزة.

ودوت صفارات الإنذار للمرة الأولى منذ أشهر في مدن إسرائيلية عدة، منها تل أبيب والمدن في محيطها إضافة إلى مدن وبلدات جنوبي إسرائيل.

وبالتزامن مع صفارات الإنذار، كانت أصوات الانفجارات تتوالى مع محاولة القبة الحديدية اعتراض عشرات الصواريخ التي أُطلقت من غزة اليوم الأربعاء.

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وعادة تقتصر الفصائل الفلسطينية في هجماتها الصاروخية على غلاف قطاع غزة، ولكنها امتدت اليوم لتصل إلى وسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي على تويتر، إن الصفارات دوت في مدن تل أبيب وريشون لتسيون، وغوش دان (وسط) وسديروت ومدينة أسدود والعديد من البلدات في الجنوب.

🔴 عاجل| اشتعال النيران في بناية سكنية جراء سقوط صواريخ للمقاومة على مستوطنات غلاف غزة pic.twitter.com/woJ1kl2dPi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2023

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إنه “لم يُسمح للطائرات التي كانت على وشك الهبوط في مطار بن غوريون بالهبوط وقت إطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب، وطُلب منها البقاء في دوائر الانتظار لفترة، ثم شرعت في الهبوط” حسب الصحيفة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أحد الصواريخ سقط على منزل خالٍ في سديروت دون وقوع إصابات بشرية، وأشارت إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 9 صواريخ فوق البلدة.

وأضافت أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة لدى محاولتهم الذهاب إلى المناطق المحصنة.