سياسة

محكمة مصرية تمدد حبس الصحفيين في الجزيرة مباشر بهاء إبراهيم وربيع الشيخ

10/5/2023

جددت السلطات المصرية حبس صحفيي الجزيرة مباشر الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ 45 يومًا إضافية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، تجديد حبس الصحفيين 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

واعتقل الزميلان أثناء ذهابهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى “جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وحُبس بهاء على ذمة التحقيق في قضية تعود إلى عام 2018، واعتُقل بموجبها من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية في 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفق عائلته.

واعتُقل ربيع الشيخ من مطار القاهرة الدولي في 1 أغسطس/آب 2021 فور وصوله لقضاء إجازة عائلية، وصادرت السلطات جواز سفره وهاتفه وأمتعته الشخصية.

وقد تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي للزميل بهاء الحد الأقصى المقرر قانونًا في مصر وهو عامان.

وكررت شبكة الجزيرة مرارًا مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها المعتقلين.

المصدر : الجزيرة مباشر