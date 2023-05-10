محكمة مصرية تمدد حبس الصحفيين في الجزيرة مباشر بهاء إبراهيم وربيع الشيخ

جددت السلطات المصرية حبس صحفيي الجزيرة مباشر الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ 45 يومًا إضافية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، تجديد حبس الصحفيين 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

واعتقل الزميلان أثناء ذهابهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى “جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

🔴 عاجل| السلطات المصرية تجدد حبس صحفيي الجزيرة مباشر #بهاء_الدين_إبراهيم و #ربيع_الشيخ 45 يوما pic.twitter.com/RKFktms0b2 — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 10, 2023

وحُبس بهاء على ذمة التحقيق في قضية تعود إلى عام 2018، واعتُقل بموجبها من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية في 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفق عائلته.

واعتُقل ربيع الشيخ من مطار القاهرة الدولي في 1 أغسطس/آب 2021 فور وصوله لقضاء إجازة عائلية، وصادرت السلطات جواز سفره وهاتفه وأمتعته الشخصية.

وقد تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي للزميل بهاء الحد الأقصى المقرر قانونًا في مصر وهو عامان.

وكررت شبكة الجزيرة مرارًا مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها المعتقلين.